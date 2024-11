Alegeri prezidențiale. Celebrul numerolog a făcut radiografia: doi candidați celebri împart aceeași cifră de destin! Și nu e totul… Cine are norocul scris în frunte?

România își va alege noul președinte al țării pe data de 24 noiembrie, când va avea loc primul tur al alegerilor. Paisprezece candidați, dintre care 10 susținuți de partide și 4 independenți sunt înscriși pe buletinele de vot, iar românii se pregătesc să pună ștampila pe preferatul lor. CANCAN.RO a aflat care sunt favoriții de anul acesta și cine are cele mai multe șanse de a ajunge la cârma țării noastre, din punct de vedere numerologic. Andreas Stavarache, cunoscut numerolog, a spus totul despre câțiva dintre cei mai cunoscuți candidați, i-a analizat pe fiecare în parte, conform cifrei destinului. Cifrele spun că persoanele născute sub vibrația numărului 8 sunt cei favorizați, mai ales pentru că, spune specialistul, România are pecetluit același număr. Cu siguranță sunteți curioși care dintre candidații de anul acesta au norocul scris în frunte. Vă spunem doar atât, doi dintre cei mai mediatizați politicieni împart aceeași cifră de destin.

Alegerile prezidențiale 2024 sunt subiectul fierbinte din ultima perioadă, iar românii așteaptă cu nerăbdare să meargă și să își voteze favoritul. Toată România stă cu sufletul la gură și abia așteaptă să afle cine va fi în fruntea statului. Din punct de vedere numerologic, CANCAN.RO a aflat care este candidatul cu cele mai mari șanse de a bifa victoria la Cotroceni. Nu vă mai ținem în suspans și vă spunem că norocul îi surâde lui Marcel Ciolacu, politicianul care are cifra destinului 8.

De asemenea, Mircea Geoană se situează pe același loc, cu același număr de destin. Însă specialistul nostru spune că în egală măsură, cei conduși de cifra de 5, așa cum este Nicolae Ciucă, sau George Simion, cu cifra 9, pot aduce beneficii materiale țării. Cât despre Elena Lasconi, care se află sub vibrația lui 7, magia numerelor ne dezvăluie caracterul războinic și abilitățile bune de comunicare și conducere, atâta timp cât gestionează cu o mână de fier situațiile conflictuale.

Mircea Geoană și Marcel Ciolacu, destin sub aceeași vibrație a numărului 8

Specialistul în taina numerelor a dezvăluit care sunt candidații care au cele mai mari șanse să ajungă la cârma României. Favorizații sunt cei conduși de cifra 8, iar printre aceștia se numără Marcel Ciolacu și Mircea Geoană.

„Cei cu cifra destinului 8, așa cum este Marcel Ciolacu, dar și Mircea Geoană, pot aduce bani țării, dar au tendința să înflorească foarte mult, ăsta ar fi defectul lor, au dorință foarte mare de afirmare. Ei mai exagerează uneori, iar cei cu această cifră ori aduc multă bogăție, ori devin corupți. România este o țară de vibrație 8, de aceea această vibrație îi susține foarte mult pe Marcel Ciolacu și pe Geoană. Au foarte multă susținere, iar Ciolacu are un potențial numerologic foarte mare, are probabil cele mai mari șanse de câștig. Cifrele îl susțin cel mai bine pe el, din punct de vedere numerologic. Acum, depinde forte mult și cât de corect va fi el, pentru că are și partea aceasta negativă, câteodată”, a declarat numerologul Andreas Stavarache pentru CANCAN.RO.

Elena Lasconi, o adevărată războinică

Cât despre Elena Lasconi, fostă jurnalistă, este protejată de cifra 7, la fel ca președintele rus Vladimir Putin. Specialistul în numerologie spune că este o adevărată războinică, care luptă cu toate forțele pentru a obține ceea ce își dorește. Cei conduși de acest număr sunt persoane spirituale, care comunică foarte bine și care pot aduce beneficii societății.

„Elena Lasconi are cifra 7, la fel ca Vladimir Putin. Ea este o războinică, i s-a dat acest destin pentru a gestiona situația corespunzător, însă cei cu cifra 7 pot aduce multe conflicte, războaie, intrigi, dacă nu gestionează bine situația. Destinul 7 e mai mult pe sănătate, comunică foarte bine, sunt spirituali. Politica pentru cei cu destinul 7 este în dezavantaj, din punctul meu de vedere. Elena Ceaușescu avea tot cifra destinului 7. Ei pot aduce multe beneficii societății, dacă intră în politică. În plus, unii dintre ei pot avea destine tragice, mai ales dacă intră în intrigi și scandaluri”, a mai spus specialistul.

George Simion și Nicolae Ciucă, buni pe partea financiară

Următorii pe lista noastră sunt Nicolae Ciucă și George Simion, care, deși au cifrele destinului diferite, sunt unele lucruri pe care le au în comun. Iar aici menționăm aspectele financiare, care sunt punctul lor forte, atâta timp cât se dedică binelui țării noastre.

„Cifra de destin 5, așa cum est Nicolae Ciucă, poate avea inițiative bune, mai ales pe partea economică, ei caută resurse exterioare, au tendința să facă bani din exterior. Aici e vorba de compromisuri, pentru că 5 nu este despre stabilitate, acum e sus, apoi e jos. Depinde mult de oportunitățile pe care acesta le găsește în situațiile de criză. E bun să conducă, dar nu neapărat la cârma țării, asta deoarece pe vreme de război, nu ia decizii prea bune.

George Simion, care are destinul 9, are tendința să cucerească, să se gândească de cel mai multe ori la nevoile sale. Simbolistica lui 9 este că strânge, acumulează, apoi dă înapoi. Este o vibrație care în situații de criză are tendința să se izoleze. Va ține cont de părerile altora, ei nu sunt făcuți neapărat să fie lideri. Este o cifră a altruismului, a mântuirii, doar că cei cu această cifră au tendința să pună lumea materială mai presus de lumea spirituală. Ei ar trebui să ajute lumea la nivel global, cu resursele lor”, a concluzionat numerologul Andreas Stavarache.

