Alertă în America! Au fost depistate mai multe drone suspecte: „Ne-ar putea lovi!”

Locuitorii din statele americane New Jersey, New York și Connecticut sunt în alertă după ce mai multe drone au zburat deasupra teritoriilor celor trei state. Un specialist spune că este foarte probabil ca aceste drone să fie folosite de entități care să încerce să distragă atenția de la altceva.

Enigmaticele obiecte zburătoare sunt, cel mai probabil, o distragere deliberată atenției din partea unei puteri străine care încearcă să ascundă alte activități nefaste în SUA, spune Gordon Chang, un membru senior al think-tank-ului Gatestone Institute și autor al cărții „Plan Red: China’s Project to Destroy America”, citat de The New York Post.

„Aceste drone și această activitate sunt prea mari, prea bine organizate pentru a fi opera unor amatori. Și atunci nu poate fi vorba decât de puteri străine. Ar putea fi Iranul, ar putea fi Iranul și China, dar în mod clar, cineva încearcă să ne distragă atenția”, a susținut acesta.

Dronele, o modalitate de a distrage atenția

Specialistul mai spune că un lucru cu adevărat îngrijorător ar fi activitățile acelor puteri de la care se încearcă distragerea atenției publice.

„Lucrul care mă îngrijorează cu adevărat este că, dacă încearcă să ne atragă atenția asupra acestor drone, întrebarea este ce fac ei în altă parte în țara noastră. Deci am putea foarte bine să fim loviți”, a avertizat Chang.

Drone misterioase se profilează peste Coasta de Est, în special în statele New York și New Jersey, în ultimele săptămâni, cel puțin 3.000 de raportări ale unor astfel de raportate fiind numai în această lună în New Jersey.

Administrația Federală a Aviației a informat că a început să primească rapoarte încă din 18 noiembrie. Tensiunile legate de obiectele zburătoare misterioase au atins punctul de fierbere sâmbătă la New York, după ce guvernatoarea Kathy Hochul a declarat că este timpul să ia măsuri.

„S-a mers prea departe”, a spus ea într-o declarație în care a anunțat că a cerut autorităților federale să autorizeze departamentele locale de Poliție să doboare dronele respective.

Duminică, Hochul a anunțat că autoritățile federale au dat aprobarea pentru a implementa un sistem de detectare a dronelor în statul New York pentru a contribui la investigație, mai arată sursa citată.

