Alertă în România! Un băiat în vârstă de 18 ani a fost dat dispărut. Sunați la 112 dacă îl vedeți

Alertă în România! Un băiat în vârstă de 18 ani a fost dat dispărut. Sunați la 112 dacă îl vedeți
Marin Andrei-Cristian/ sursa foto: Poliția Română
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Un băiat în vârstă de 18 ani a dispărut fără urmă. Autoritățile au fost sesizate și au început căutările. Mai mult decât atât, au cerut ajutorul populației prin intermediul unui mesaj Ro-Alert. Cei care îl văd pe Marin Andrei-Cristian sunt rugați să sune la 112. 

Marin Andrei-Cristian a dispărut marți, 13 octombrie, în Sectorul 6 al Capitalei. Familia și apropiații nu au mai reușit să dea de el, așadar au contactat autoritățile. Au început căutările, iar oamenii au fost alertați prin intermediul unui mesaj Ro-Alert. Tânărul a fost dat în urmărire la nivel național, astfel că cei care îl văd sau cunosc detalii despre dispariția sa sunt rugați să semnaleze polițiștii prin numărul unic de urgență 112 sau să se deplaseze la cea mai apropiată secție.

Marin Andrei-Cristian a dispărut fără urmă

Băiatul în vârstă de 18 ani a plecat de la o adresă din Sectorul 6, iar din acel moment familia și apropiații nu au mai putut să îl contacteze. Acesta nu s-a mai întors acasă, ceea ce stârnește îngrijorare. Potrivit Poliției Capitalei, acesta se numește Marin Andrei-Cristian și are 1,65 metri înălțime, aproximativ 70 de kilograme, fața ovală, ochii căprui și părul șaten, tuns scurt.

La momentul dispariției, el purta o geacă gri, un tricou alb, pantaloni negri și pantofi gri, cu talpă albă. Totodată, avea asupra sa un rucsac negru. Autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert pentru avertizarea populației.

„La data de 13.10.2026, Marin Andrei-Cristian, în vârsta de 18 ani, a plecat de pe raza Sectorului 6 și nu a mai revenit. Semnalmente: -înălțime: 1,65 m, greutate: 70 kg, ochi căprui, păr șaten, tuns scurt;- Îmbrăcăminte: șapcă de culoare neagră inscripționată «VIBES», geacă gri, tricou alb, pantaloni sport de culoare neagră, adidași de culoare gri cu talpă albă. Poartă rucsac negru, inscripționat «PUMA», Diagnosticat cu SINDROMUL DOWN”, arată mesajul Ro-Alert.

Ro-Alert copil dispărut

Ro-Alert copil dispărut

Ce trebuie să faci dacă îl vezi pe Marin Andrei-Cristian

Persoanele care îl văd pe Marin Andrei-Cristian sau care cunosc detalii despre băiatul dat dispărut în vârstă de 18 ani sunt rugați să sune imediat la numărul unic de urgență 112. De asemenea, oamenii care îl identifică pe tânăr se pot deplasa la cea mai apropiată secție de poliție. Băiatul este căutat la nivel național.

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