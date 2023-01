Alessandra Stoicescu, început de an în Maldive. Motivele pentru care vedeta de la Antena 1 alege destinația exotică GALERIE FOTO

Alessandra Stoicescu (46 de ani) a respectat „tradiția” și anul acesta, alături de familie. Vedeta de la Antena 1 a ales, din nou, Insulele Maldive, pentru a-și petrece o vacanță de vis. Prezentatoarea TV, alături de soț și de fetița lor, Sara, au început anul pe plajă, într-un peisaj de basm.

Cunoscută de o întreagă țară pentru aparițiile sale la pupitrul știrilor, Alessandra Stoicescu are o mulțime de fani care îi urmăresc postările de pe rețelele de socializare. Zilele acestea, prezentatoarea de la Antena 1 a postat pentru internauți imagini din concediul petrecut, ca în fiecare an, în Maldive. Vedeta de la Observator a făcut, deja, o tradiție din alegerea acestei destinații, an de an.

Din vacanța Alessandrei Stoicescu, nu puteau lipsi Sergiu Constantinescu, soțul cu care trăiește o poveste de iubire de mai bine de un deceniu, și fiica lor, Sara, care are doar trei ani și jumătate. Pentru cea mică, vedeta TV consideră că este un prilej bun de învățare prin experiențele pe care le trăiește în paradisul din acest stat insular din Oceanul Indian.

„De când o avem pe Sara, mergem împreună peste tot, așa ne place și sunt foarte fericită văzând diferențele mari de la o vacanță la alta, cum înțelege mai bine lucrurile, cum se dezvoltă. Faptul că vede oameni atât de diferiți și locuri extraordinare o ajută enorm. Călătoria este una dintre cele mai bune forme de educație și mi-aș dori foarte mult să facem asta mai des dacă am putea”, a spus prezentatoarea TV.

(CITEȘTE ȘI: Alessandra Stoicescu, vacanţă de vis alături de familie pe o plajă din Seychelles. Imagini în premieră!)

De ce alege Alessandra Stoicescu Maldive în fiecare an

Prezentatoarea TV a mărturisit care sunt motivele ce o fac să aleagă mereu această destinație turistică. Printre argumente, cap de listă este faptul că micuța Sara este extrem de încântată de plajă, de locurile de joacă pentru copii și de natura care o înconjoară. De asemenea, Alessandra Stoicescu preferă să-și petreacă puținul timp liber într-un spațiu cu o energie pozitivă care să îi dea puterea de care are nevoie pentru când se va întoarce din nou în fața telespectatorilor.

„Am ales de mai multe ori Maldive pentru că ne place enorm și de fiecare dată descoperim lucruri noi, peisaje de vis și activități pentru toată familia. Ne-a cucerit acest loc spectaculos prin natură, culori, particularități culturale. Îmi place mult și apreciez grija pe care o au aici toți pentru natură, faptul că păstrează totul aproape neatins, astfel încât bucuria să fie realmente completă.

Protejarea naturii dă o armonie și o energie fantastică locului, energie bună pe care o simțim din plin. Sara este în al nouălea cer, se bucură de tot ce vede, se distrează cu orice, cu un steag de pe plajă, cu un ciot de lemn, în apă și în nisip, dar și la locurile de joacă amenajate pentru copii, afară și în interior.

Plaja întreagă e locul ei de joacă și asta o entuziasmează foarte tare, devenind creativă și improvizând jocuri și jucării. Sara se bucură de plantele uriașe, de florile spectaculoase și de culorile ireale care ne înconjoară, dar și de căsuța în care suntem cazați care este „cu picioarele în apă”, cum ne-a zis mirată. Este un loc perfect pentru o vacanță de familie în care nu vrei să ai nici o grijă ca părinte, astfel ne putem odihni și noi și ne putem distra împreună”, a adăugat vedeta Antenei 1.

(CITEȘTE ȘI: Cum arăta Alessandra Stoicescu în tinereţe. Când credeţi că era mai frumoasă? Atunci sau acum? (FOTO & VIDEO))