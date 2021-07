Alex Bodi, cel mai mare regret al Biancăi Drăgușanu! Detalii neștiute din mariajul celor doi: ”A fost ceva foarte rău”

Alex Bodi este cel mai mare regret al Biancăi Drăgușanu! Fosta prezentatoare de la Kanal D și-a deschis sufletul în cadrul unui interviu sincer și a dezvăluit detalii neștiute din mariajul cu fostul ei soț.

Bianca Drăgușanu a acceptat invitația lui Damian Drăghici în cadrul podcastului său de pe Youtube. Vedeta și-a deschis sufletul și a vorbit despre viața ei, dar și despre perioada dificilă prin care a trecut atunci când era căsătorită cu Alex Bodi.

A fost pusă de multe ori în situații nepăcute din cauza fostului ei soț și a îndurat multe. Bianca Drăgușanu vrea să dea uitării tot ce a trăit lângă Alex Bodi și mărturisește că povestea lor de dragoste, toxică, este cel mai mare regret al vieții sale. (CITEȘTE ȘI: CIOCNIRE „ATOMICĂ” ÎNTRE BIANCA DRĂGUȘANU ȘI „TURBO PRINȚESICA”! „FATA M-A SUNAT ȘI…”)

“Cea mai neplăcută experiență și situație a fost a doua căsătorie. Despre care nu vreau să vorbesc, pentru că s-a vorbit prea mult. Dar cred că este cel mai neplăcut lucru pe care o să-l regret toată viața. A fost ceva foarte rău pentru mine și familia mea. În această relație am stat aproximativ 3 ani, dar căsătorită am fost câteva luni, 6-7 luni. Eu m-am căsătorit pe 1 august și deja pe data de 21 august îmi doream să divorțez. Atât de rău a fost. Vreau să uit. Dacă ar exista o pastilă pe care să o iei și să uiți anumite lucruri, cu siguranță aș lua pastila asta ca să dau delete din memorie”, a spus Bianca Drăgușanu.

Bianca își face griji în ceea ce o privește pe fetița ei. Și asta pentru că micuța Sofia va crește și va afla despre toate ipostazele indecente în care a fost filmată fără voia ei. De asemenea, va trebui să îi explice de ce a îndurat atât de multe lucruri în relația cu fostul soț.

”Copilul meu o să vadă, ea fiind fetiță. O să-mi fie foarte greu să-i explic că ea trebuie să facă alegeri înțelepte și că ceea ce am făcut eu acolo, a fost doar o lecție neînvățată, despre asta a fost vorba. Mă tot gândesc cum să i le explic”, a mai adăugat Bianca Drăgușanu.

Bianca: ”A treia oară e cu noroc!”

Bianca Drăgușanu are planuri mari cu Gabi Bădălău, bărbatul care i-a apărut în cale la finalul anului trecut. Cei doi au fost împreună în câteva vacanțe exotice, iar când relația s-a sudat, au vorbit și despre căsătorie. (VEZI AICI: BIANCA & BĂDĂLĂU SE ASCUND, DAR I-AM FOTOGRAFIAT APROAPE DE MIEZUL NOPȚII LA APARTAMENTUL LUI!)

Vedeta este decisă să ajungă din nou în fața altarului. Crede cu tărie că a treia oară când va îmbrăca rochia de mireasă… va fi cu noroc!

”Sunt fericită și starea mi-o induc singură. Că mai există cineva în viața mea care mă face fericită, asta e adevărat. Trăiesc viața pe care o merit și pe care mi-am dorit-o întotdeauna. Sunt un om care face ce simte. Eu nu vreau să vorbesc despre partenerul din viața mea, vrea să vorbesc despre mine. Sunt împlinită, am un copil sănătos, o afacere care funcționează și viața mea merge în direcția în care trebuie.

Da, mă mărit… cândva. A treia oară e cu noroc. Am avut o căsătorie fericită din care am un copil minunat, am avut o altă căsătorie, iar acum e clar că o să mă mărit. În sufletul meu, îmi era foarte dor să fiu liniștită”, mărturisea recent la Teo Show.