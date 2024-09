Alex Bodi face lumină! A agresat-o sau nu în aeroport pe Ema Uta?! ”Când ne ciocnim, erupe vulcanul!” Planul ”musculosului” pentru a o recuceri

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Alex Bodi vorbește despre situația actuală dintre el și Ema Uta, episodul în care ar fi agresat-o în aeroport, relația cu cele două fiice și cele mai mari frici pe care le are. Afaceristul pare mai hotărât decât niciodată când vine vorba despre viața sa amoroasă. Cum plănuiește să o aducă înapoi pe fosta iubită așadar?

Alex Bodi ține mereu prima pagina a publicațiilor, indiferent de femeia cu care se afișează, însă relația cu Ema Uta pare să fie cea mai controversată dintre toate. Asta pentru că, din ce se vede din exterior cel puțin, și Alex pare să fie mai îndrăgostit decât niciodată. Având în vedere câte gesturi frumoase a făcut de-a lungul celor trei ani pentru make-up artist, putem spune că Ema chiar i-a activat afaceristului o latură foarte romantică. Din păcate însă, în nicio relație lucrurile nu sunt doar roz, iar în cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, Alex Bodi recunoaște că a mai călcat și strâmb.

”Între noi nu erau certuri, avem un ego foarte mare amândoi. Suntem zodii de foc și când ne ciocnim, erupe vulcanul”, spune Bodi.

Alex Bodi, decis și de neînvins

Chiar și așa, după ce a făcut un live controversat în care își acuza fosta iubită de lucruri mai mult sau mai puțin frumoase, Alex Bodi vrea să repare situația cu orice chip.

”Când cred că o persoană merită ceva și eu sunt sigură că merită, o să fac tot ce îmi stă în putință să recuperez persoana respectivă. Știu ce nuanță are această lume în materie de distracții,dar nu îmi doresc să cunosc acum pe altcineva. Nu sunt eu pregătit emotional și nu aș putea.

”O să las timpul să vorbească pentru noi. Cred că, dacă am fi sortiți să fim împreună, lucrul acesta se va întâmpla. Dacă Dumnezeu vrea, va fi, indiferent că noi vrem contra sau că fugim unul de celălalt. Dacă nu, înseamnă că va fi o lecție pe care a trebuit să o trăim. Lucrurile urâte între noi nu s-au întâmplat, au fost trei ani și multe amintiri frumoase e puțin spus”, afirmă Alex, în cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV.

Bine, bine, dar care este situația actuală dintre cei doi?

”Sincer să fiu, acum nu comunicăm. Depinde de mine, eu sunt cel care trebuie să o recâștig. Ea e o femeie foarte orgolioasă. Trebuie să îi recâștig demnitatea, felul în care o pot face să zâmbească. Un bărbat când vrea ceva cu adevărat găsește o soluție!”, recunoaște afaceristul.

