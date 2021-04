Alex Bodi, la momentul adevărului: Împăcare cu Bianca Drăgușanu după despărțirea de Daria Radionova? ”Sunt deosebit!”

Alex Bodi, fostul soț al Biancăi Drăgușanu și la un pas să se căsătorească, de curând, cu Saria Radionova, a spus totul despre triunghiul amoros într-un interviu pentru Antena Stars. Se împacă cu Bianca după despărțirea de Daria? De asemenea, Alex Bodi a lămurit și zvonul conform căruia ar fi ceva între el și Mădălin Ghenea.

Ce a spus despre o împăcare cu Bianca? ”Eu nu am voie să dau flori, nici direct, nici indirect. Ea este într-o relație, nu am de ce să-i trimit flori și da, dacă am vrut să-i trimit flori, i le trimit dacă vreau și simt, care este problema?! Nu mă avantajează pe mine cu nimic că este singură sau nu este singură. Ea este într-o relație, într-o perioadă bună a vieții ei, din ce am auzit și din ce se vede și mă bucur că este așa, de ce să mă bucur că e singură? Nu vreau să mă pronunț în absolut nimic. Da, este adevărat că i-am trimis flori, știe toată lumea că aveam obiceiul să-i trimit flori, dar și Bianca este o femeie frumoasă, curtată de o grămadă de persoane, dar îți dai seama că nu sunt singurul care îi poate trimite flori. Eu sunt mai deosebit, nu sunt ca admiratorii ei”, a spus Alex Bodi. (CITEȘTE ȘI: BIANCA DRĂGUȘANU ÎL PROVOACĂ PE ALEX BODI LA O ÎMPĂCARE? POSTAREA IMPRESIONANTĂ A FOSTEI PREZENTATOARE: “6 REGULI DE URMAT ÎN VIAȚĂ”)

A vorbit apoi despre despărțirea de Daria Radionova, fosta iubită cu care a avut recent un schimb mai dur de replici pe Instagram. ”Nu, de ce să sufăr? Nu există suferinţă. Cine a zis că m-a părăsit? Ea? Ei, nu ai cum să mă părăseşti. Nu există aşa ceva, doar că nu vreau să mai intru în alte discuţii că s-a făcut prea mult caz pe tema asta şi chiar nu vreau să mă implic în mai mult circ. Văd că se aruncă o grămadă de pietre asupra mea şi eu nu am făcut nimic. Că eu i-am zis ei să rămână acolo? Am avut nişte discuţii. Corect. A zis că nu mai merge. I-am spus că nu mai funcţionează, că sunt prea multe tensiuni, că e prea mult stres, că intervin anumiţi factori şi cred că ar fi cel mai bine şi liniştitor pentru amândoi să rămână acolo, să se focalizeze pe afacerile ei, să îşi vadă de priorităţile ei şi aşa mai departe. Noi nu ne-am despărţit rău, nu ne-am certat. După au fost anumite discuţii şi într-adevăr lucrurile au luat amploare când am văzut declaraţia ei pentru că pentru mine a fost un şoc”, a dezvăluit Alex Bodi. (NU RATA: BIANCA DRĂGUȘANU, REACȚII ACIDE DUPĂ DESPĂRȚIREA LUI ALEX BODI DE DARIA RADIONOVA: “TIMPUL DESCOPERĂ ADEVĂRUL” | FOTO)

Iar capitolul Mădălina Ghenea… ”Uite, eu vreau să o urmăresc şi îi dau like-uri. Femeia este superbă şi am ce să văd. Nu am de ce să îmi retrag like-ul. Le-am dat pentru că aşa simt. I-am zis că dacă le-am dat a fost pentru că aşa am vrut. Nu există suferinţă. Nici nu vreau să fiu perfid sau ipocrit să zic că a fost ceva care se şterge cu buretele. Nu. Este o femeie ok, sufletistă, chiar am avut o impresie super bună despre ea. Mi-a fost alături, m-a susţinut. S-a interpretat că m-a susţinut ea financiar. Niciodată. Mi-a oferit într-adevăr ajutorul, dar nu am avut nevoie nici de un euro, nici de la ea, nici de la nimeni. Chiar vreau să subliniez. Nu cred că pot să spun că o mai iubesc”, a declarant Bodi.