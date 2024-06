Alex Bodi rupe tăcerea după ce a petrecut 2 seri la rând cu Bianca Drăgușanu! Ce se întâmplă între ei, de fapt, la 4 ani de la divorț

Alex Bodi rupe tăcerea după ce a fost văzut pentru două nopți consecutive în compania fostei soții, Bianca Drăgușanu. Prima oară cei doi au fost surprinși la un restaurant, iar noaptea trecută, foștii soți au fost văzuți împreună la un eveniment. Ce se întâmplă, de fapt, între cei doi, la 4 ani de la divorț?

De-a lungul timpului, Alex Bodi și Bianca Drăgușanu au avut o relație tumultoasă, marcată de multe împăcări și despărțiri. Cele două vedete au ajuns chiar și în fața altarului, dar din cauza neînțelegerilor apărute între ei, au ales să divorțeze. După mai bine de 4 ani de la divorț și după ce amândoi păreau că sunt mai fericiți ca niciodată, Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au fost văzuți împreună două seri la rând. Prima oară, foștii soți au fost văzuți la un restaurant, iar în ce a de-a doua seară la un eveniment.

Alex Bodi și Bianca Dragușanu au fost surprinși din nou împreună, la patru ani de la divorț

Mai exact, în prima seară, Alex Bodi și Bianca Drăgușanu s-au întâlnit la un restaurant de fițe din Nordul Capitalei. Acolo, foștii soți au stat de vorbă aproximativ 40 de minute. Ulterior, afaceristul a rămas să vadă meciul, iar fosta sa soție a plecat.

După ce pozele au apărut în presă, omul de afaceri a vrut să clarifice care este situația exactă dintre el și Bianca Drăgușanu. Iată ce spune Alex Bodi despre întâlnirile cu fosta sa soție, la scurt timp după ce s-a despărțit de Ema Uta, fosta sa logodnică!

„Da, nu mai suntem împreună(n.r. el și fosta sa logodnică), dar de ceva timp.(..) Nu a fost nimic cu Bianca, nu suntem împreună, doar ne-am întâlnit, am mâncat împreună, am vorbit, apoi eu am rămas să văd meciul, iar ea a plecat cu prietenii ei”, a mărturisit Alex Bodi, potrivit Actualitate.net.

Ulterior, Bianca Drăgușanu și Alex Bodi s-au văzut din nou, a doua seară consecutiv, în cadrul unui eveniment. Cei doi au fost prezenți la un botez, acolo unde nașii au fost chiar Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean. La eveniment au fost invitate și alte vedete din showbizul românesc. Atmosfera la eveniment a fost întreținută de Connect-R, Tzancă Uraganu și Louis Gabriel.

În cea de-a doua seară, cei doi s-au dat de gol după ce Alex Bodi a postat o serie de imagini și videoclipuri de la botez, iar Bianca Drăgușanu a postat un InstaStory un moment artistic din localul în care a avut loc evenimentul.

Ce vrea Bianca Drăgușanu de la viitorul său partener

La scurt timp după ce Bianca Dragușanu și Gabi Bădălău și-au spus „adio”, vedeta a mărturisit ce-și dorește de la viitorul său iubit. Blondina a precizat că este extrem de atentă la detalii. Mai mult, ea a recunoscut că este o femeie destul de complicată.

Iată care este cea mai importantă cerință impusă de Bianca Drăgușanu pentru viitorul ei iubit!

„Eu sunt o femeie foarte complicată și de puține ori în viața mea m-am răzbunat, dar eu sunt atentă la detalii și mereu detaliile au făcut diferența. Nu știu dacă aș putea să spun că mă aștept la un bărbat în viața mea să vină cu un bagaj, îmi doresc un bărbat fără bagaje. Fiecare venim cu o poveste în spate, îmi doresc un bărbat fără bagaje, am eu destule pentru el” , a dezvăluit blondina, conform Spynews.ro.

