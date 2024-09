Alex Bodi, tras pe dreapta după ce a comis-o în trafic! Polițiștii l-au taxat

Alex Bodi nu duce lipsă de cash și întoarce banii cu lopata. Milionarul stă excelent la capitolul finanțe, iar drept dovadă sunt mașinile sale foarte scumpe. Fostul soț al Biancăi Drăgușanu deține o adevărată „herghelie” în curtea palatului său din Tunari. Afaceristul este pasionat de mașini, iar două dintre piesele lui depășesc lejer milionul de euro. Două mașini deținute de el sunt Lamborghini, unul de 900.000 de dolari, altul de peste 500.000 de euro. Aseară, omul de afaceri a ieșit la plimbare cu Urus-ul, iar pe drum a avut parte de o mică surpriză. Poliția Rutieră l-a tras pe dreapta, după o greșeală comisă în trafic. CANCAN.RO vă pune la dispoziție detalii exclusive!

Alex Bodi are o pasiune uriașă pentru mașinile de lux, iar asta nu mai e deloc un secret. Una dintre piesele de top din „herghelia” lui o reprezintă un Lamborghini Urus Mansory Venatus, care fură ochii oricui. Este vorba despre un bolid, pentru care afaceristul ar fi scos din buzunar nu mai puțin de jumătate de milion de euro.

Ce-i drept, arată într-un mare fel și nu-i pentru buzunarul oricui! Știm deja că atunci când vine vorba despre femei și mașini, Bodi nu se uită deloc la bani. Tocmai din acest motiv investește o mulțime de bani în autoturismele pe care și le cumpără.

Seara trecută, omul de afaceri a ieșit la plimbare cu Urus-ul, însă în timp ce conducea el liniștit i-a ieșit în cale Poliția Rutieră. Șoferul a fost tras pe dreapta, după ce a comis o greșeală în trafic. Concret, Alex Bodi nu s-a încadrat corespunzător pe banda de circulație, motiv pentru care polițistul l-a sancționat contravențional. Incidentul s-a petrecut pe raza Sectorului 2, marți seara, în jurul orei 19:00.

Alex Bodi și-a cumpărat, de-a lungul timpului, mai multe mașini de lux pentru care a dat o avere. Cea mai scumpă rămâne un Lamborghini, achiziționat din Dubai, la suma de 900.000 de dolari. L-a cumpărat din Emirate și l-a adus pe meleaguri românești. La un moment dat, acesta a primit o ofertă de vânzare din partea cuiva, însă n-a vrut s-o vândă nici pentru un milion de dolari.

”Cea mai scumpă, sincer, cred că este aceasta. Undeva la 900.000 de dolari, am luat-o din Dubai. După patru luni de zile am primit 110.000 de dolari peste, doar să o pun pe avion și să o trimit înapoi în Dubai, nu am vrut”, a dezvăluit omul de afaceri, în podcastul lui ZED.