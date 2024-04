Alex Dobrescu face dezvăluiri halucinante, după ce și-a incinerat mama! ”Am avere cât pentru 5 familii!” + Drama răposatei & ce a lăsat prin testament

Alexandru Dobrescu face dezvăluiri terifiante, după ce și-a incinerat mama. Femeia care i-a dat viață s-a stins într-un azil și i-a lăsat, pe lângă un mesaj tulburător, o avere fabuloasă și un card cu 50000 lei. În timp ce mama sa, de profesie medic, trăia, fostul iubit al actriței a primit de la ea nu mai puțin de șase case, iar după deces, un teren intravilan în Corbeanca, de 10.000 de metri pătrați. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Fostul iubit al Cristinei Cioran, Alexandru Dobrescu, a fost extrem de discret cu viața sa personală. Odată cu decesul și incinerarea mamei sale, acesta face mărturisiri terifiante în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Femeia care i-a dat viață, care a fost medic, i-a lăsat o avere impresionantă și un mesaj tulburător, scris în ultimele sale clipe.

„Mama a lăsat, prin testament, ca doar eu să fiu prezent la incinerarea sa. A fost foarte bogată. Mi-a lăsat un card plin cu bani, cu 50000 de lei, ca să-l folosesc pentru copiii mei, dar și un teren intravilan, la Corbeanca, de 10.000 de metri pătrați. Dar și un mesaj în care mi-a scris următoarele: Să încercăm să nu supraviețuim într-o viață ce n-am trăit-o! Trăiește clipa suspendată între nimicnicie și eternitate”, a spus Alex Dobrescu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Cinci dintre case le-am vândut, ca să nu muncesc”

Acesta nu ne-a ascuns nici faptul că în timp ce mama sa trăia, a mai primit de la ea și șase case, din care mai are una singură, care este închiriată.

„Cinci dintre case le-am vândut, ca să nu muncesc. Am trăit din rentă. O viață opulentă, excursii în toată Europa, la Paris, Roma, Praga, Londra. Băutură, șampanii scumpe… Banii nu s-au dus, am avere cât pentru cinci familii, plus busines-uri în derulare. Eu sunt o pasăre călătoare, care-și desenează destinul în azur. Regretele sunt pentru cei slabi, frica la fel!

Cea de-a șasea casă am închiriat-o. Eu stau tot cu chirie. Sau am locuit pe la casele fostelor iubite. Nu am fost cu amărâte. Îmi place sentimentul de provizorat, exact cum este și viața”, a adăugat acesta.

A decis ce va face cu terenul din Corbeanca

Deși își poate ridica o super proprietate pe terenul moștenit de la mama sa, în Corbeanca, Alex Dobrescu are alte planuri cu acesta. Va cultiva porumb pe toată suprafața, întrucât își va deschide, în curând o afacere. Asta după ce, în urmă cu ceva timp, a făcut bani frumoși vânzând porumb, clandestin, dintr-o găleată:

„Chiar dacă terenul e intravilan și se poate construi pe el, o să pun porumb, pentru că într-o săptămână, deschid un business pe Calea Victoriei, cu porumb fiert, cu sare maldon și unt de lux. Am comandat deja, de afară, un soi de porumb dulceag. Într-un week-end, anul trecut, am vândut, clandestin, din găleata, peste 2000 de bucăți pe zi. Când va crește, vreau să fac story-uri din avionul privat al unui prieten”.

Motivul pentru care și-a dus mama la azil

Totodată, Alex Dobrescu ne-a vorbit și despre motivul pentru care și-a dus mama la azil și a dezvăluit, totodată, ce va face cu cenușa acesteia:

„Cenușa va fi trimisă în Elveția. O punem în pandativ. Când mama avea 40 de ani, doctorul Dănăila, de la Spitalul Gheorghe Marinescu, i-a greșit operația. Avea meningiom. Apoi 30 de ani a dus-o așa, cu hemiplegia. Am îngriit-o până când nu am mai putut, apoi am decis să o duc la cămin, unde beneficia de tot ce avea nevoie. Era acolo din luna iunie”.

