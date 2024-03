Adevărul a ieșit la iveală abia acum! Motivul pentru care Cristina Cioran și Alex Dobrescu s-au despărțit: “Vreau să mă dezbrac, vreau să-ți arăt toate alea!”

Cristina Cioran a spus lucrurilor pe nume la CANCAN EXCLUSIV! Actrița a întocmit o analiză atentă a tarelor sociale contemporane, iar declarațiile sunt spumoase. Deși se declară idealistă prin definiție, vedeta susține că este aproape utopică întemeierea unei familii în vremurile actuale. Trecută printr-o separare de Alex Dobrescu, Cristina Cioran divulgă care este relația curentă cu tatăl fetiței sale.

La acest moment, se pare că cei doi sunt adepții fenomenului de co-parenting, adică au activități comune în compania micuței Ema. Lipsa imputărilor și a tensiunii de ordin amoros au salvat interacțiunea dintre actriță și fostul iubit, susține Cristina Cioran. Mai mult, se pare că actrița și Alex Dobrescu nu ar fi apucat să se cunoască suficient, ruptura fiind iminentă.

Cristina Cioran explică de ce interacțiunea cu Alex Dobrescu decurge mai bine după ruperea relației: „Nu mai avem tensiune sexuală!”

CANCAN EXCLUSIV: Dacă ar fi existat și cealaltă parte a familiei, Alex, cum ar fi arătat împărțirea pe sarcini pentru cea mică?

Cristina Cioran: Dar există, se împart, împreună cu tatăl Emei facem co-partenting. Așa îi zice acum, nu îi zice părinți despărțiți, dar împreună când e cazul, este co-parenting.

CANCAN EXCLUSIV: Ai zis într-un podcast că tu și Alex vă înțelegeți mai bine de când v-ați despărțit. Cum vine asta?

Cristina Cioran: Nu mai avem tensiune sexuală, pe scurt.

CANCAN EXCLUSIV: Asta e ceva ce poate dezbina doi oameni, nu ar trebui să-i lege?

Cristina Cioran: Leagă, dacă e cazul. Avem o relație foarte OK acum, pentru că nu mai există dacă nu mai răspund la telefon «de ce nu mi-ai răspuns?!», nu mai există dacă mă duc undeva «de ce te-ai dus acolo?!». Nemaiexistând lucrurile astea, totul e perfect. Deși eu sunt în sufletul meu o familistă, nu cred că mai există posibilitatea ca oamenii să facă familii frumoase. Trebuie să-și dorească atât de mult amândoi să formeze o familie și mi se pare că oricum societatea din ziua de astăzi vrea să dezbine familiile. Nu se vrea să fie oamenii împreună. Se vrea să fie divorțați, se vrea să fie despărțiți, se vrea să fie fiecare consumator separat.

Actrița consideră că întemeierea unei familii a devenit un lucru utopic. Bărbații și femeile, „vinovați” deopotrivă!

CANCAN EXCLUSIV: Idealiștii își mai doresc familii?

Cristina Cioran: Sunt foarte puțini care își mai doresc familii. Unii vor doar ca s-o bifeze, unii vor pentru a face copii, dar nu te mai lupți, acum la orice țipăt ne despărțim. Bărbaților le este frică, în general, de acest angajament. Iar fetele se iau acum după ei, li se pare că e cool, asta e părerea mea. «E cool să fii în gașca băieților, eu nu vreau familie, nu vreau copii, vreau să mă dezbrac, vreau să-ți arăt toate alea», nu, nu e cool!

CANCAN EXCLUSIV: Alex a zis că te-a cerut de mai multe ori în căsătorie, cu toate astea l-ai refuzat. De ce?

Cristina Cioran: Nu cred în asta. Cred că ar fi fost foarte grea despărțirea, cu mult mai dificilă din punct de vedere al documentelor. Idealista din mine își dorește o familie, și-a dorit dintotdeauna o familie și sunt o familistă. Și am o familie – eu, copilul meu și tatăl copilului meu, vrei, nu vrei, acolo e.

Nu există să nu fie, chiar dacă noi suntem despărțiți, facem parte din aceeași familie. Când am intrat într-o relație, am intrat cu tot sufletul, crezând cu tărie că relația e cât se poate de solidă. Am descoperit o chestie, ce poți să-i ceri unui bărbat când de fapt toată viața lui, până la 15 ani, o aude pe mă-sa care îi spune ce să facă?!

Adevăratul motiv pentru care separarea dintre Cristina Cioran și iubit a fost iminentă: „N-am apucat să ne certăm suficient!”

CANCAN EXCLUSIV: Voi unde v-ați împotmolit, tu și Alex?

Cristina Cioran: Nu știu, am sărit niște etape. Ne-am cunoscut într-un moment propice pentru o relație și am sărit etape.

CANCAN EXCLUSIV: Nu v-ați cunoscut suficient?

Cristina Cioran: N-am apucat să ne certăm suficient.

CANCAN EXCLUSIV: Ești impulsivă?

Cristina Cioran: Da, dar dacă știi cum să mă iei și cum să te porți, sunt cel mai bun om de pe planetă. Dacă știi să mă provoci, răspund imediat la provocări, nu în sens pozitiv.

