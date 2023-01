Alex Dobrescu, primele delarații după ce CANCAN.RO l-a surprins în club cu Cristina Cioran: ”Am riscat!”

Alex Dobrescu își dorește să se împace cu Cristina Cioran. Deși au fost surprinși împreună de mai multe ori după ce s-au despărțit, blondina a negat că între ei s-ar mai putea produce o apropiere. Cu toate acestea, tatăl copilului său a mărturisit recent că vrea să se întoarcă lângă blondină și face tot ce este posibil ca acest lucru să se întâmple. Fostul iubit al actriței încă speră la căsătorie și susține că face toate eforturile pentru a fi iertat de familia vedetei.

Alex Dobrescu și Cristina Cioran s-au despărțit în urmă cu două luni. De atunci cei doi au fost implicați în mai multe scandaluri, însă în cele din urmă, lucrurile se pare că s-au mai liniștit. Actrița nu a lăsat niciodată loc de interpretări și a explicat mereu faptul că între ea și fostul partener nu mai este cale de împăcare.

Nici din partea lui Alex Dobrescu nu părea că mai există vreo șansă având în vedere faptul că își refăcuse viața alături de o altă femeie. Situația s-a schimbat se pare, iar recent acesta a recunoscut că a avut un comportament inadecvat chiar și față de familia vedetei.

„Am riscat și relația cu Cristina Cioran, și relația cu familia ei, am supărat pe toată lumea cu jocurile mele, poate ar trebui să o las mai ușor cu comportamentul acesta. Cu toate acestea, Cristina a înțeles. Port inima ei în inima mea.

Am căutat-o, i-am trimis mesaje de iertare, i-am explicat că totul a fost o glumă. După cum de vede am început să ne întâlnim. Sunt într-o relație dificilă (n.r. familia Cristinei Cioran) cei în vârstă uită mai greu, iartă mai greu, dar voi face toate demersurile ca să revin în sânul familiei. Am fost primit extraordinar la mama ei acasă”, a declarat Alex Dobrescu la Xtra Night Show.

Alex Dobrescu: „Sper să reluăm relația și să ne căsătorim”

mai mult decât atât, Alex Dobrescu încă speră că se va căsători cu Cristina Cioran. Pe de altă parte, actrița a fost destul de fermă când a susținut că nu ia în calcul o împăcare cu tatăl fiicei sale.

„Cristina Cioran este o fire foarte sensibilă, nu i-a fost ușor să crească singură fata pe parcursul celor 2-3 luni, chiar dacă am văzut-o de când în când, ea a crescut-o mai mult singură. Sper să reluăm relația și să ne căsătorim, am făcut un gest pe care nu l-am mai făcut pentru o fată sau parteneră de a mea din trecut și i-am luat un cadou sub formă de inel”, a adăugat acesta, în cadrul aceleiași emisiuni.