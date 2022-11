Alex și Teodora de la ,,Insula Iubirii” își botează fetița! Unde va avea loc evenimentul: ”Avem și tematică”

Teodora Marcu (19 ani) și soțul ei Alexandru Marcu (31 ani) sunt foști concurenți ai emisiunii ,,Insula Iubirii”. Cei doi îndrăgostiți au avut curajul de a-și supune iubirea celui mai mare test. Din fericire, ei sunt unul dintre puținele exemple că iubirea depășește orice test, indiferent se situație.

După întoarcerea din emisiune, Teodora și Alex au preferat să stea cât mai departe de lumina reflectoarelor, mai ales de când au devenit părinți. Teodora a adus pe lume o fetiță minunată, în urmă cu trei luni de zile. Părinții micuței deja au început să facă pregătirile pentru botez, care va avea loc într-o zi specială, iar cadrul va fi unul mirific.

Teodora și Alex, fostul cuplu de la ,,Insula Iubirii”, noi declarații despre botezul fiicei lor

Într-un interviu pe care l-a acordat, Teodora Marcu a vorbit cu entuziasm despre unul dintre cele mai importante evenimente din viața lor, și anume botezul fetiței.

Tânăra mămică a mărturisit că evenimentul va fi în ziua de Crăciun, în Poiana Brașov. Cât despre invitați, aceștia vor fi peste 100, iar tematica va fi cu unicorni.

,,Am un copil extrem de cuminte și nu am nicio problemă cu ea. Acum are trei luni. Botezul va fi chiar de Crăciun. Atunci o să fie toată lumea acasă, și nașii, avem trei perechi de nași. Eu și Alex ne înțelegem foarte bine. Încă suntem împreună. Ne înțelegem super bine. Ca tată este foarte implicat și mă ajută la toate. (CITEȘTE ȘI: TEODORA DE LA INSULA IUBIRII, ÎN VIZORUL FANILOR DUPĂ CE A PUBLICAT O FOTOGRAFIE CU FETIȚA EI: ”SĂ NU-I STRICI COLOANA”)

La botez avem peste 100 de invitați, o să-l facem în Poiana Brașov. Avem și tematică, va fi totul cu unicorni”, a declarat Teodora Marcu, potrivit informațiilor oferite de spynews.ro.

Cum s-a schimbat viața celor doi din clipa în care au devenit părinții

Un copil responsabilizează, iar toată atenția părinților este îndreptată către nevoile și binele acestuia. Viața Teodorei și a lui Alexandru s-a schimbat radical, încă de la apariția celei mici. Deși mai există și mici certuri, important este că reușesc să găsească un numitor comun.

,,În mare parte am stabilit toate detaliile pentru botez. Eu cred că orice femeie când are un copil se schimbă. Ne-a responsabilizat foarte mult.

Ne-am și certat, pentru că apar discuții de la copil. Era foarte mică și au apărut discuții, dar acum a crescut și am văzut că este totul bine și ne înțelegem foarte bine. (CITEȘTE ȘI: CINE ESTE, DE FAPT, TEODORA DE LA INSULA IUBIRII. CU CE SE OCUPĂ ACUM SOȚIA LUI ALEX, DUPĂ CE ÎN TRECUT A FĂCUT VIDEOCHAT)

În mare parte m-am descurcat singură, pentru că Alex a fost plecat la spectacole. Am o prietenă care mă mai ajută, a venit de câteva zile la mine, pentru că sunt foarte aglomerată cu botezul”, a adăugat Teodora Marcu, potrivit sursei citate anterior.