Alex Velea a rupt tăcerea despre concedierea de la Antena 1: “Aș mai face televiziune, dar NU…”

După aproape o lună de când s-a aflat că nu va mai modera emisiunea “Acces Direct” împreună cu Simona Gherghe, Alex Velea a vorbit despre concedierea de la Antena 1. În cadrul interviului oferit într-un platou de televiziune, artistul a dezvăluit adevăratul motiv pentru care el și Antonia nu merg în vacanțe exotice.

Invitat în platoul emisiunii prezentată de Mihai Morar, Alex Velea a mărturisit că i-a lipsit enorm de mult munca în studio, unde nu a putut ajunge atât de des cum și-a dorit în timpul în care a lucrat la “Acces Direct”. Fostul coleg de prezentare al Simonei Gherghe a mai spus că ar mai munci în televiziune, însă a subliniat că ar prefera un proiect TV care să nu îl solicite zilnic.

“Aș mai face televiziune, da, dar nu zilnic. Îmi fragmentează orarul și nu pot să mai merg la studio. Am scris toate piesele de când am luat vacanță. Am muncit mult, am compus în ultima perioadă, dar mi-a fost dor de studio”, a declarat Alex Velea în cadrul emisiunii “Răi da’ buni”.

La un moment dat, cântărețul a dezvăluit și care e motivul pentru care el și mama băieților săi nu merg în vacanțe exotice. Vă reamintim că Alex Velea a însoțit-o anul trecut pe Antonia în Italia, unde locuiește fiica ei din căsătoria cu Vincenzo Castellano. Îndrăgitul artist și Maya au o relație foarte frumoasă.

“Am fost în vacanță șase nopți de curând. N-avem cum să plecăm cu copii. Trebuie să li se facă actele, mai durează puțin și sunt oricum prea mici. Dominic, să zicem, că ar rezista”, a mai mărturisit iubitul Antoniei.

Ieri, Golden Gang – Alex Velea x Lino Golden x Mario Fresh x Rashid – au lansat piesa “Am pornit de jos”, extrasă de pe albumul “10 din 10”.

Antonia Iocobescu și Alex Velea, poveste de iubire ca-n filme

Antonia și Alex Velea se iubesc de ani buni și au împreună doi copii: Dominic (n.: 27 decembrie 2014) şi Akim Alexandru (n.: 7 decembrie 2016). Cântăreaţa mai are o fiică, pe Maya, din căsnicia cu Vincenzo Castellano. Pentru custodia fetei, cei doi foști soți au o dispută care durează de câțiva ani. Maya Rosaria Castellano s-a născut pe 28 august 2010. În prezent, ea locuieşte în Italia alături de bunicii lui Vincenzo.