Alex Velea, adevărul despre cearta cu Zanni. Ce s-a întâmplat între cei doi artişti

În ultima vreme, în spaţiul public au apărut tot mai multe zvonuri legate de o presupusă ceartă care ar fi avut loc între Alex Velea şi Zanni. Aceste lucruri au ajuns la urechile artistului, iar recent iubitul Antoniei a făcut lumină în ceea ce priveşte relaţia lui cu tânărul cântăreţ.

Alex Velea a ţinut să le explice fanilor ce s-a întâmplat între el şi Zanni. Cântăreţul a mărturisit faptul că între ei nu a existat vreun conflict, însă tânărul a trecut printr-o perioadă mai complicată și tocmai din acest motiv nu i-a putut fi aproape.

Velea susține că viața nu este întotdeauna roz și câteodată este nevoie să te vindeci singur.

”Salutare, tuturor. De curând au apărut în presă niște articole în care se zice că m-aș fi certat cu Zanni. Tocmai de aceea fac acest video, pentru a clarifica lucrurile. Într-adevăr, Zanni a trecut printr-o perioadă mai neagră pentru el, am încercat să-i fiu alături, doar că de treaba asta se poate vindeca singur. Până la urmă, așa este viața, și cu suișuri și cu coborâșuri. Nu m-a trădat, așa cum vă așteptați unii dintre voi, cum erați siguri că o să se întâmple, nu a fost deloc așa.

Nici eu nu am renunțat la el, nici emoțional, nici contractual și nici n-o să o fac prea curând pentru că țin la el și îmi doresc să-l ajut exact așa cum am promis. Mai mult de atât, am reînceput treaba în studio, de la anul o să-l vedeți într-o emisiune online foarte tare. În concluzie, nu a existat nicio ceartă”, a spus Alex Velea, într-un clip, pe TikTok.

De ce a dispărut Zanni din lumina reflectoarelor

Banii, faima și tentațiile par să-și fi pus amprenta pe psihicul lui Zanni, în ultima perioadă. Câștigătorul din Republica Dominicană a simțit nevoia să se retragă din lumina reflectoarelor și să-și rezolve stările de anxietate.

Acum, după ce ar fi înțeles ce i-a provocat acele senzații, a revenit și are planuri mari.

„Intrasem într-o ceață. Într-o umbră. Mă pierdusem. Intru în momente din astea de mă pierd total. Sunt varză. Nu mai știu cine sunt, ce vreau. Am avut o discuție cu mine în Uber.

Nu e deloc rău să fii capabil să-ți dai singur răspunsuri. Nu sunt singurul care trece prin momente din astea. Sunt convins că poate vă regăsiți în momentele mele. M-au plictisit toți. Cu trendurile lor”, a transmis Zannidache, într-un vlog pe Youtube.

Sursă foto: Instagram