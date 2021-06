Alex Velea îi ia apărarea lui Fulgy: „Mincinoștii sunt alții, se știu ei”

Alex Velea a lămurit, printr-o postare pe Instagram, poziția pe care o are vizavi de faptul că Fulgy, băiatul Clejanilor, a spus se întorcea de la el de acasă atunci când a fost oprit de poliție în timp ce conducea sub influența drogurilor.

Deși toată lumea a crezut că mesajul „Bă de ce ești mincinos” se referea la Fulgy, Alex Velea a revenit cu lămuriri, lăsând impresia că, de fapt, se referă la războiul cu Lino Golden.

„Ba, de ce eşti mincinos?. Nu e despre Fulgy. Alții sunt mincinoșii, se știu ei”, a postat Alex Velea, pe Instagram.

Ce a zis fiul Clejanilor despre Alex Velea

Imediat cum a fost depistat de organele de poliție că se afla la volanul mașinii sub influența substanțelor interzise, Fulgy a fost dus la INML să i se facă și mai multe teste.

Acolo, băiatul Vioricăi de la Clejani nu s-a putut stăpâni și le-a vorbit jurnaliștilor care-l așteptau pe un ton nepotrivit, dar, cu toate acestea, a povestit de unde venea, dar și care e părerea lui despre droguri.

„În legătură cu ieri, nu pot să zic decât că trăiesc într-o ţară coruptă şi doar atât. Ieri m-am trezit, am mâncat, iar seară pe la 7-8 am fost la Alex Velea, prietenul familiei noastre. Am ajuns acolo la studio cu motivul de a face o piesă pentru căţelul meu. Am făcut un grătar cu toţi băieţii de la Golden Boy. Nu pot să spun că m-a turnat cineva, pentru că sunt nişte băieţi deosebiţi.

De obicei în studiouri, nu la Alex Velea, se fumează iarba, pentru că iarba este un drog psihoactiv, care îţi măreşte secreţia de dopamină, ceea ce înseamnă plăcere, şi serotonină, ceea ce înseamnă fericire. Automat atunci când te simţi bine şi eşti fericit, e un plus” , a declarat Fulgy în fața jurnaliștilor.