Alex Velea și Antonia se pregătesc de nuntă: „Ne dorim să nu mai trăim în concubinaj”

După mulți ani, așteptarea a luat sfârșit pentru Alex Velea și Antonia. Pe cei doi artiști nu-i mai împiedică nimic să ajungă în fața altarului sau … poate doar pandemia. Alex Velea a făcut dezvăluiri cu privire la momentul în care va avea loc marele eveniment.

După ce divorțul Antoniei s-a finalizat, Alex e pregătit să-și facă mama copiilor soție. Astfel, artistul susține că ceea ce îi împiedică în aceste momente să meargă în fața lui Dumnezeu și să-și jure credință este pandemia de coronavirus. Căci, așa cum ne-a obișnuit – cu o viață trăită într-un mod excentric- Velea își dorește o petrecere pe măsură. Are de gând să invite toată crema artiștilor și toți cei care le-au stat alături în cei 7 ani de relație.

„O să se căsătorească toată lumea anul ăsta. Și noi ne dorim treaba asta. Să nu mai trăim în concubinaj. Așteptăm să vedem ce se întâmplă. Încă e o perioadă dubioasă. Am botezat și eram trei familii în biserică maxim”, a explicat artistul la Xtra Night Show.

Alex Velea și familia, diagnosticați cu Covid-19

În perioada aceasta grea încercată pentru toată lumea, artistul mărturisește că nici el și nici familia nu au fost ocoliți de virus. Antonia, copiii și părinții artistului au fost infectați cu SARS-CoV-2.

„Eu am fost din ăia care la început nu au crezut, după m-am conformat și într-un final chiar am luat. Am avut o formă ușoară. M-a frapat că nu am mai avut gust și miros și mie nu mi s-a mai întâmplat asta nici când am mai fost răcit. Antonia m-a încurajat. Am avut toți. Și eu, și Antonia, și copiii și părinții mei”, a dezvăluit el.

