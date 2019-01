Alex Velea și Smiley au rupt prietenia?! Detaliul irefutabil care vorbește de la sine

E oficial! După ce s-a tot zvonit că Alex Velea și Smiley s-au certat și au rupt prietenia veche, ei bine, cei doi artiști dezvăluit care este, de fapt, adevărul! Detaliul irefutabil, care a apărut în urmă cu câteva ore, vorbește de la sine. Gurile rele au spus în trecut că mărul discordiei dintre cei doi ar fi reprezentat de decizia iubitului Antoniei care s-a separat de “Ha Ha Ha Production” și și-a deschis propria casă de producții. La “Golden Boy Society”, Alex Velea colaborează cu mai mulți cântăreți, printre care se numără și cei doi băieți “adoptați”: Mario Fresh și Lino Golden.

Fanii lui Smiley și ai lui Alex Velea s-au bucurat enorm, după ce au văzut cea mai nouă piesă a celui din urmă, “Am plecat de jos”. Și asta pentru că în melodia care spune povestea începuturilor muzicale ale lui Alex Velea apare și juratul de la “Vocea României” alături de Connect-R, Lino Golden, Mario Fresh și Rashid. Smiley apare în câteva cadre din clipul piesei lansată de iubitul Antoniei și… la un moment dat, ei chiar se îmbrățișează! Această imagine seamănă izbitor cu un episod petrecut în urmă cu mulți ani pe o scenă cu cei doi, care a fost și ea introdusă pe filmare. Aceasta nu e singura lor colaborare; în trecut au scos mai multe melodii împreună, iar printre acestea se numără “Pretindeai”, “Dincolo de cuvinte”, “Cai verzi pe pereți”.

Piesa “Am plecat de jos” este cea de-a treia lansată de pe albumul “10 din 10” semnat de Golden Gang (Alex Velea x Lino Golden x Mario Fresh x Rashid). Experiența personală este pentru artiști cea mai bogată sursă de inspirație. Despre viața și cariera sa cântă și Alex Velea în piesa “Am plecat de jos”, cea de-a treia de pe albumul Golden Gang “10 din 10”, semnat de Alex Velea, Lino Golden, Mario Fresh și Rashid. O confesiune muzicală, piesa vorbeste despre începuturi, greutăți, dar și lupta continuă susținută de încrederea în drumul ales. “Primii ani au fost cei mai grei, dar și cei mai frumoși”, își amintește Alex despre începuturile care l-au inspirat pentru piesa “Am plecat de jos”. “Ai mei m-au ajutat și susținut dintotdeauna și le mulțumesc mereu pentru asta. Era greu pentru că nu știam cum să pun tot sufletul meu în „3 minute muzicale”. Dar am învățat și așa am reușit să mă exprim cel mai bine. Prin muzică și dans”.

Golden Gang – „Am plecat de jos” (Alex Velea x Lino Golden x Mario Fresh x Rashid)

Și, ca orice început, debutul în lumea muzicală nu a fost deloc ușor pentru Alex: „Cânt de la 9-10 ani și mi-am dorit încă de mic să fac ceea ce fac acum. Nu a fost un drum simplu deloc, dar toate obstacolele m-au întărit. Fiind tânăr, am încercat marea cu degetul, în sensul că eram convins că dacă am talent, sigur mă observă cineva! Nu m-a observat nimeni. Am făcut primul demo la 16 ani și am venit în București să-l prezint caselor de discuri. Probabil nu a ascultat nimeni nimic, n-a urmat niciun telefon. În 2003 am câștigat «Star Factory» și tot atunci l-am cunoscut și pe unul din prietenii mei de suflet, Smiley, cel care m-a introdus în lumea asta. În următorii 3-4 ani mi-am format identitatea muzicală și am început să compun atât pentru mine, cât și pentru diverși colegi. Au urmat multe piese mișto care i-au atins pe oameni, marcând o generație. Ați dansat măcar o dată pe una din piesele mele”, spune Alex Velea bucuros, privind în urmă.

Ce a învățat artistul din toți acești ani? „Că educația de acasă nu se potrivește cu jungla asta. Dar chiar și așa mi-am păstrat coloana intactă, chiar dacă sunt flexibil. De fapt, am învățat să mă încred mai mult în mine, în instinctele și în deciziile mele”.

Golden Gang, un concept de succes, este la rândul lui parte din experiența muzicală și dorința lui Alex de a-i ghida în această lume pe Lino Golden, Mario Fresh și Rashid. “Fiecare are caracterul său… Eu am încercat să-i influențez pozitiv, să-i ajut să se autodepășească, să se descopere. Să fie recunoscători pentru acest Dar de la Dumnezeu, să-l fructifice și să-i zăpăceasca pe adolescenți”.

Ce spune Lino Golden, la rândul lui? Tânărul artist este recunoscător pentru toate proiectele din ultimii ani și simte că acesta e numai începutul. “Ultimul an a fost plin de realizări și de experiențe uimitoare atât pe plan muzical, cât și personal. Îmi doresc să evoluez în fiecare zi, în muzică, vlog, concerte. Sunt o persoană ambițioasă de fel și îmi place să am multă treabă”.

Cel mai recent proiect Golden Gang este albumul ce conține 10 piese cool și fresh și urmează a fi lansat pe data de 10 februarie. Primele două piese de pe album au fost lansate deja și se numesc “10 din 10” și “Fvck Banii”.