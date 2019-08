“Alexandra Măceșanu trăiește”. Anunț bombă făcut de familia fetei răpite de Gheorghe Dincă

Unchiul Alexandrei Măceșanu, Alexandru Cumpănașu, consideră că nepoata sa este în viață. Nu se poate împăca, firește, cu ideea că Alexandra murit – Gheorghe Dincă recunoscând în fața anchetatorilor că a ucis-o pe adolescentă -, însă spune că va duce, în continuare, această luptă.

Alexandru Cumpănașu dorește ca expertiza rămășițelor umane descoperite în curtea lui Gheorghe Dincă să fie analizate și în străinătate, cu atât mai mult cu cât, până în prezent, există doar o declarație ”soft” despre ceea ce s-a întâmplat în ”Casa Groazei” din Caracal.

„Din punctul meu de vedere nu există altă variantă că acest copil trăiește. Dacă rezultatele din străinătate vor arăta că există ADN acolo, nu o să spun că nu e adevărat. Părinților nu le pot cere lucrul acesta, nici eu nu cred că mă voi putea împăca știind toate nenorocirile care vor ieși la iveală din investigația Secției Speciale de la Parchetul General. În prezent avem o declarație extrem de light, de soft despre ceea ce s-a întâmplat acolo.Sunt lucruri care vor trimite anumite persoane la pușcărie. Această luptă va fi până la final”, declarat Alexandru Cumpănașu la Antena 3.

Unchiul Alexandrei Măceșanu susține că a fost amenințat de anchetatori.

”Eu m-am obișnuit cu bătăliile astea și cu oamenii răi din țara asta. Suntem, cu toții într-un acvariu plin de rechini. În acele mesaje și discuții, au fost clar amenințări la adresa mea, luări de poziție și plângeri prin care să se facă ceva împotriva mea, pentru a nu putea să mai influențez cazul. Au fost și amenințări directe, oameni care au sunat pe telefonul organizației și pe telefonul personal, de pe numere necunoscute, au fost și mesaje prin rețele online și alte tipuri de mesaje subliminale. Am deranjat foarte mult corpul procurorilor. Am împuternicire clară din partea părinților, să îi reprezint în raport cu orice instituție, să depun documente, dă solicit informații și așa mai departe. Pentru mine este important să mă apar în situația în care pot fi acuzat. Vreau să le spun procurorilor că tot ceea ce am făcut a fost să ajut ancheta. Am venit cu informații”, a declarat Alexandru Cumpănașu la Antena 3.