Alexandra Stan a confundat plaja cu nudiștii! A băut bere și și-a dat jos sutienul de față cu toată lumea

Alexandra Stan este una dintre cele mai dezinhibate artiste din România, imaginile pe care le postează în ultima vreme pe rețelele de socializare au creat diverse controverse printre cei care îi urmăresc activitatea. Vedeta nu ține cont de părerile cârcotașilor și nu renunță la a poza incendiar de sexy.

Recent, și-a surprins din nou prietenii virtuali. Aflată în vacanță în Mexic, alături de prietenele ei, Alexandra Stan a confundat plaja cu nudiștii. După ce a băut bere, artista și-a dat jos sutienul de față cu toată lumea. Imaginile sunt, de-a dreptul, demențiale și nu mai au nevoie de niciun comentariu.

S-a despărțit de iubit!

Altfel, Alexandra Stan s-a despărțit de iubitul ei, Bogdan, cu care forma un cuplu de patru ani. „Nu mai am iubit, sunt single, dar sunt în relații foarte bune cu Bogdan. Ne înțelegem foarte bine, suntem prieteni. Împărțim custodia lui Hercules, pisoiul nostru. Deci suntem părinți, trebuie să ne înțelegem bine, avem un copil de crescut împreună. A fost o perioadă mai grea, o lună sau două, după care m-am luat cu munca. M-am mutat la București, nu am mai stat deloc împreună. Noi am ajuns la o despărțire amiabilă. Ne așteptam cumva să se întâmple asta, pentru că noi suntem cumva prieteni. În ultima perioadă eram mai mult prieteni decât iubiți. Ne susținem în continuare unul pe celălalt. O să fie mereu prietenul meu cel mai bun. Și dacă o să mă căsătoresc cu un alt bărbat, Bogdan e Bogdan. Acum mă pregătesc să lansez o piesă. Fanii mă întreabă și vreau să mă concentrez pe carieră”, a declarat Alexandra Stan la un post de televiziune.