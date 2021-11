Alexandra Stan a vrut să semneze un contract cu un site pentru adulţi: „Aveam şi un nume pentru asta”

Alexandra Stan este una dintre cele mai controversate vedete din România. De-a lungul timpului artista a apărut în diferite ipostaze care i-a făcut pe cei din jur să îi pună diferite etichete, însă acest lucru nu a oprit-o să îşi trăiască viaţa aşa cum îşi doreşte. Recent, în cadrul unui interviu cântăreaţa a făcut dezvăluiri neaşteptate despre trecutul său.

Artista a demonstrat întotdeauna că este o persoană extrem de sinceră. Invitată la podcast-ul “Aproximativ Discuţii” de la Happy Fish, Alexandra Stan a mărturisit că şi-a dorit să-şi deschidă un cont pe platforma pentru adulţi OnlyFans. Mai mult, blondina a spus că, pe Pornhub, unul din cele mai mari site-uri XXX din lume, rulează deja câteva clipuri în care apare goală.

Mai exact, în urmă cu câţiva ani, vedeta a fost în centrul unor scandaluri din cauza unor fimări în care apare dezbrăcată.

„Aveam şi un nume pentru asta”

În prezent, viaţa Alexandrei Stan nu s-a schimbat foarte mult, artista a rămas la fel de dezinhibată, ba chiar spune că acum nu exclude varianta de a face videochat.

”Și ce crezi, am ajuns și am vorbit chiar cu OnlyFans din UK, am avut niște meeting-uri cu ei și aproape am semnat deal (înțelegere) cu ei şi aproape mi-am făcut cont! Nu eram însă decisă sută la sută… Aveam şi un nume pentru asta, într-un studio de videochat eu să fiu în pat şi titlul să fie «In bed with Alexandra Stan»… Am văzut şi eu că apar pe Pornhub… e un clip împărţit în mai multe… Oricum, în ultima perioadă nu am mai fost aşa… am momente când mă îmbrac aşa… dar mi se pare că se foloseşte prea mult energia asta feminină, sexuală, în scopurile care nu trebuie! Clipurile mele sunt sexy, dar nu sunt aşa, porno”, a spus Alexandra Stan în cadrul podcastului respectiv.

În acelaşi timp, cântăreaţa a nominalizat şi câteva nume cu care şi-ar dori să colaboreze într-un astfel de proiect.

„Cine de la noi, din piață, o să vină în pat cu mine, pe platforma mea de videochat?! În afară de Loredana… eu o vreau pe Antonia, logic. Crezi că ar veni Antonia cu mine în pat? Nu”, a mai declarat artista.

Sursă foto: Instagram