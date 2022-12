Alexandra Ungureanu, împiedicată în cariera sa de problemele de sănătate pe care le are: „Am nevoie, acum, de o recuperare”

Alexandra Ungureanu se confruntă cu anumite probleme de sănătate care îi îngreunează viața de zi cu zi. Artista va începe curând, tratamente pentru a se putea recupera. Toate detaliile, în articolul de mai jos.

Cântăreața Alexandra Ungureanu a ajuns la vârsta de 40 de ani, și, odată cu vârsta au apărut și problemele. Artista susține că pe lângă aceste probleme de sănătate se mai confruntă și cu câteva kilograme în plus.

Regina de la „Bravo, ai stil! Celebrities” că nu a acordat atât de multă atenție anumitor aspecte în copilărie, iar acum suportă consecințele.

Alexandra Ungureanu, despre problemele de sănătate

Cântăreața a mărturisit că suferă de scolioză, dar și de cifoză și va trebui să înceapă tratamentul, de curând.

„Am dureri lombare provocate de o postură incorectă în bancă ani de zile, pe vremea când eram la școală. Când eram mică eram foarte conștiincioasă la învățat și am petrecut ore multe la birou. Am de atunci probleme cu spatele.

Am și o cifoză și o scolioză. Plus durerile lombare ulterioare, provocate de stres, dar și de antrenamentele sportive. Am nevoie acum de o recuperare. După o vârstă te dor toate!

Din ianuarie, vreau sa am mai multă grijă de mine, să încerc tot felul de terapii ca să-mi îmbunătățesc calitatea vieții. Mă interesează terapiile corporale pentru celulită, țesut adipos. Trebuie să avem și o dietă sănătoasă, altfel nu se poate”, a declarat artista pentru Click!.

Kilogramele în plus îi dau bătăi de cap

Artista mai spune că are probleme cu silueta, din cauza kilogramelor pe care le-a acumulat în ultima perioadă, iar vârsta este un factor determinant în ceea ce privește luarea în greutate.

„Acum, am probleme mari cu silueta. În ultimii doi ani, am pus pe mine. Am pus vreo 7 kilograme. Am pus întâi câte două, am zis că nu contează, ce mare lucru! Apoi am mai pus două și încă două, până ce treaba a devenit serioasă.

Am zile când, din cauza oboselii, mi-e poftă de dulce. Și uite că după o vârstă nu prea mai e ca înainte, când le dădeai jos imediat. Acum, se simt kilogramele. Se simte orice bucățică de ciocolată. E jale, ce să mai!”, a mai completat aceasta, conform sursei citate.

