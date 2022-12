Alexandra Zmărăndescu, adevărul despre ruptura dintre ea și tatăl ei. Incredibil ce a putut să spună despre fostul concurent de la Survivor România

Cătălin Zmărăndescu are patru copii. Doi cu actuala soție, Luiza, cu care este căsătorit din 2012, iar din casnicia anterioară, fostul concurent de la „Survivor” mai are un băiat și o fată, pe nume Mihai și Alexandra. De mai mulți ani, se pare că acesta ar fi rupt legătura cu copiii săi mai mari. Recent, fiica sportivului a făcut dezvăluiri despre relația pe care o are în prezent cu tatăl ei.

Cătălin Zmărăndescu a fost invitat recent în emisiunea lui Denise Rifai, acolo unde a dezvăluit că nu are o relație prea bună cu copiii săi din prima căsnicie. La momentul respectiv, fostul concurent de la „Survivor” a vorbit mai mult despre fiul său cel mare, despre care nu a avut cuvinte de laudă. Sportivul a spus la un moment dat că acesta ar trebui chiar să renunțe la numele său.

Alexandra Zmărăndescu, despre ruptura dintre ea și tatăl ei

De asemenea, în ceea ce îl privește pe Mihai, tânărul a susținut că nu există nicio cale de împăcare, deși și-a dorit acest lucru în urmă cu câțiva ani. Pe de altă parte, fiica sa cea mare a mărturisit că îi dorește binele și nu îl judecă pe tatăl său pentru alegerile pe care le-a făcut.

Fiica cea mare a lui Cătălin Zmărăndescu a declarat că și-a iubit enorm tatăl, până în momentul în care el nu i s-a mai permis să facă acest lucru. Alexandra a recunoscut că i-a lipsit figura paternă, însă a învățat multe lecții de-a lungul timpului.

„L-am iubit extrem de mult, a însemnat totul pentru mine, până în momentul în care el nu mi-a mai dat voie să fac asta. Au fost multe momente în care mi-a lipsit, dar Doamne Ajută, am trecut peste.

Referitor la întrebarea ta, dacă eu cred că astăzi aș fi fost mai puternică avându-l pe el alături, eu sunt conștientă de greutatea numelui pe care îl port, dar în egală măsură cred foarte tare în individualism, nu cred că aș fi fost mai puternică dacă l-aș fi avut alături. Consider că lipsa lui m-a făcut omul de astăzi, nu pot spune neapărat că este un lucru rău’, a declarat tânăra