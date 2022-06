Alexandru Ciucu şi-a refăcut viaţa, deşi încă nu a divorţat de Alina Sorescu! Unde locuieşte acum, cu iubita lui

La începutul anului 2022, Alina Sorescu (35 de ani) a depus actele de divorț de partenerul ei, Alexandru Ciucu (46 de ani). Iar, după ce aceștia s-au separat, designerul și-ar fi refăcut viața la Paris, acolo unde este înscris la un Master.

Prezentatoarea TV Alina Sorescu și designerul Alexandru Ciucu divorțează. Actele pentru separarea legală au fost depuse la începutul anului 2022, după o căsnicie de 12 ani. Cei doi au împreună două fetițe – Carolina, în vârstă de 8 ani, și Raisa, în vârstă de 6 ani.

Însă, după ce Alexandru Ciucu și Alina Sorescu s-au separat, designerul și-ar fi refăcut viața, în plin proces de divorț. Mai mult decât atât, cei doi se luptă și pentru custodia celor două fetițe pe care le au împreună.

Alexandru Ciucu, încă din toamna anului trecut, este înscris la un Master din Franța. Iar, după ce designerul a plecat la Paris pentru studii, Alina Sorescu a decis că nu mai poate continua căsnicia lor. Problemele în mariaj nu au apărut peste noapte, lucru pe care îl declara și artista, în urmă cu ceva vreme.

Pe de altă parte, chiar și în condițiile în care Alexandru Ciucu și Alina Sorescu se află în plin proces de divorț, designerul și-ar fi refăcut viața, însă la Paris. Mai mult decât atât, bărbatul nu a dorit să comenteze în baza acestui subiect, arată Fanatik.

Cine ar fi presupusa amantă a lui Alex Ciucu

Înainte să se afle de divorț, Alexandru Ciucu a fost surprins în compania unei blonde misterioase, în urmă cu un an. Mai cu seamă, în luna mai, partenerul Alinei Sorescu a fost surprins chiar cu o prietenă bună de-ale artistei! Prietena apropiată acesteia deține un salon de hairstyling în zona Nordului.

La momentul respectiv, Alexandru Ciucu plecase pe litoral, în lipsa parteneri sale, Alina Sorescu. Atunci, artista a fost întrebată dacă ar avea de gând să se separe de designer. Atunci, fără să stea pe gânduri, a mărturisit: ”Eu sunt destul de obișnuită cu lumea asta. Celebritatea, într-adevăr, nu este ușor de dus pe umeri. Sunt în lumina reflectoarelor de când eram copil. Sunt învățată cu astfel de situații. Vreau să-mi văd mai departe de activitate și familie. Nu am fost cu el la mare pentru că am fost foarte ocupată cu școala de muzică și una dintre fete a avut febră, așa că am stat cu ea. Alex a fost la golf și la întoarcere s-a oprit în Mamaia. Nu mă deranjează bârfele, pentru că sunt obișnuită. Lumea mondenă e mică”.

Alina Sorescu a făcut declarații de 1 iunie: „Situația prin care trec eu acum nu e nouă”

„Situația prin care trec eu acum nu e nouă, e o situație destul de veche. Părinții mei au fost alături de mine. Toată familia mea a fost alături de mine, familia mea extinsă. Le mulțumesc tuturor care m-au sprijinit să am curaj în ceea ce simt și să merg până în pânzele albe pentru a fi împăcată, liniștită.

Nu e simplu și nu sunt încă liniștită, pentru că lucrurile încă nu s-au clarificat. Cum am spus, m-am mutat cu fetițele și am depus acțiunea de divorț în februarie, când Alexandru era plecat la un master la Paris”, a spus Alina Sorescu la Antena Stars.

Sursă foto: Facebook