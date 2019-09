Alexandru Cumpănașu, atac la procurori, la reconstiturirea uciderii Alexandrei: ”Mascarada!”

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, a lansat un nou atac la adresa anchetatorilor, în cazul de la Caracal. Acesta spune că suspectul, Gheorghe Dincă, este plimbat aiurea dintr-o parte în alta.

"BATAIE DE JOC LA RECONSTITUIRE: Astazi procurorii DIICOT au continuat mascarada! Au continuat sa il plimbe pe Dinca dupa pofta inimii. Ceea ce m-a revoltat si ma revolta insa ingrozitor atat pe mine cat si pe parintii Alexandrei este bataia de joc de "experiment/expertiza" din curtea lui Dinca privind presupusa ardere a corpului Alexandrei. Pt acest asa zis experiment acestia au folosit un manechin din poliester si niciunul din elementele descrise de Dinca pt ardere.

NOI am cerut in scris altceva: efectuarea unui experiment in aceleasi conditii descrise de Dinca. Daca tot merg pe omor. Astazi procurorii si-au mai batut inca o data joc de familia noastra! Nu am cuvinte sa descriu penibilul acestei situatii. Reiteram solicitarea catre procurori de a face o expertiza asa cum trebuie!!! De a putea dovedi ca in acel recipient putea fi cu adevarat ars un corp uman, ca putea sa se atinga temperatura necesara, etc. Imi este jena de aceasta justitie😡”, scrie Cumpănașu, pe pagina de socializare.

Sorin Ovidiu Bălan, despre Gheorghe Dincă: ”Cineva l-a învățat!”

Gheorghe Dincă s-a întors în Casa Groazei din Caracal, unde va răspunde din nou întrebărilor polițiștilor și, totodată, în cursul acestei zile, el va reface traseul parcurs în ziua de 24 iulie când a răpit-o pe nepoata lui Alexandru Cumpănașu. Mâine va avea loc reconstituirea răpirii tinerei de 18 ani. Înainte să intre în propria locuință, monstrul din Caracal a văzut imagini extrem de emoționante, dar care par să nu-l fi mișcat deloc.

”Deşi era huiduit de oameni, deşi tensiunea era maximă, Dincă era extrem de calm. Le arăta poliţiştilor, de parcă le-ar fi povestit un film. După părerea mea, Dincă le povesteşte o lecţie pe care a învăţat-o. Cineva l-a învăţat şi cam bănuim şi cine. Am şi descoperit tot acel balet care s-a făcut cu avocaţii din oficiu, şapte avocaţi, până s-a nimerit cine trebuia (…) Ceea ce s-a făcut astăzi nu aduce nimic nou în ceea ce priveşte ancheta.

Am fi aşteptat cu mare interes să vedem ceea ce se întâmplă la Craiova şi mai ales să arate Dincă traseul pe care l-a urmat în Craiova, traseul pe care a umblat de la mall-ul de unde a cumpărat cartela prepay şi pe unde a mai bântuit prin Craiova, de unde a luat autostopul, cât a făcut autostopul până aici. Continui să susţin ideea că nu Dincă a prins-o pe fată cu telefonul pornit în mână ci că Dincă a fost anunţat de către cineva, că fata a sunat la 112”, a spus jurnalistul Sorin Ovidiu Bălan la Antena 3.

Cazul disparițiilor adolescentelor din Caracal

Vă reamintim că Alexandra Măceșanu, originară din comuna Dobrosloveni, judeţul Olt, a fost răpită de Gheorghe Dincă miercuri, 24 iulie. A doua zi după ce a dispărut, adolescenta a reușit să sune de trei ori la serviciul unic de urgență, însă, salvatorii nu au reușit să o ia din Casa Groazei din Caracal.

Copila ar fi împlinit 16 ani pe 15 septembrie, însă, la aproape două luni de la dispariția sa, anchetatorii nu au reușit să afle ce s-a întâmplat, de fapt, cu trupul său. Cu câteva luni înainte ei, monstrul de 66 de ani a răpit-o pe Luiza Melencu, o fată de 18 ani. Ea a fost luată la ocazie de Gheorghe Dincă pe 14 aprilie și de atunci nimeni nu a mai văzut-o. Ieri, Luiza Melencu ar fi început clasa a XII-a la Colegiul Tehnic “Costin D. Neniţoiu” din Craiova, însă… în locul ei, la festivitate au fost doar mama și bunicul, care au transmis mesaje sfâșietoare. Luiza Melencu s-a născut pe 2 decembrie 2000.