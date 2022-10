Alexandru Preda, fiul cel mic al marelui scriitor, Marin Preda, a devenit cunoscut în momentul în care a început să publice cronici despre serialele pe care le-a vizionat de-a lungul anilor. Pierderea timpurie a tatălui a lăsat urme adânci, care l-au urmărit de-a lungul vieții sale și care l-au făcut să privească viața cu alți ochi, aspect dezbătut pe larg de către omul de cultură, alături de Adrian Artene, în podcastul „Altceva”.

Directorul editorial al grupului de presă Gândul Media Network aduce în fața publicului pasionat de cultură cele mai alese personaje, cu povești care mai de care mai impresionante.

“Mi-am dat seama că nu am să-l mai văd niciodată”

„Cred că apropierea. Atunci când a murit, am simțit că ceva s-a terminat. Am o imagine pe care cred că n-am s-o uit niciodată. Atunci când l-am înmormântat, eram la cimitir.

A avut loc slujba și în momentul în care s-a închis coșciugul, a venit groparul și au pus capacul peste, mi-am dat seama că nu am să-l mai văd niciodată. Ăla a fost sfâșietor pentru mine. Cum să nu-l mai văd?

Aveam nouă ani. Când ai nouă ani percepi altfel tragediile din viață. Tata nu era o prezență constanță în viața noastră, dar cu toate astea, știam că e acolo. În momentul ăla când s-a pus capacul și a spus cineva ‘Marine, unde te duci?’, mi-am dat seama că n-am să-l mai văd în viața mea”, a spus Alexandru Preda.

