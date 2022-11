Alexia Eram mănâncă mâncarea săracului, in timp ce Mario Fresh se înfruptă dintr-un burger uriaș. Imagini nemaiîntâlnite. FOTO

Alexia Eram și Mario fresh se numără fără doar și poate printre favoriții românilor. De când sunt împreună, cei doi au făcut furori atât pe micile ecrane, cât și pe rețelele de socializare. Au dovedit că formează un cuplu sudat și că își împart majoritatea activităților împreună, însă de această dată…cei doi se pare că au luat masa separat!

Mario Fresh a „fentat-o” pe Alexia Eram la cină

Vorbim astăzi despre ceva ce ne-a captat atenția în ceea ce îi privește pe Mario Fresh și Alexia Eram. Ieri seară, cei doi au postat pe conturile lor de Instagram ce preparate servesc la cină. Ei bine, în timp ce artistul se înfrupta dintr-un mare burger cu cartofi prăjiți, fiica Andreei Esca se „mulțumea” cu mâncarea săracului, adică mămăligă cu smântână și brânză. Cei doi au luat cina separat, căci din instastory-urile postate de ei, se vede clar că iubitul tinerei se afla cu un prieten în oraș.

CITEȘTE ȘI: MARIO FRESH ȘI ALEXIA ERAM NU ȚIN CONT DE CEI DIN JUR! A SĂRUTAT-O ÎN MIJLOCUL DOROBANȚILOR, IAR EA…

VEZI ȘI: VESTE-BOMBĂ ÎN SHOWBIZ! MARIO FRESH ȘI ALEXIA ERAM SE PREGĂTESC SĂ DEVINĂ PĂRINȚI ”O SĂ NE APUCĂM DE TREABĂ

Cum se menține Alexia Eram în formă

Iubita lui Mario Fresh nu a făcut niciodată excese atunci când a venit vorba despre mâncare. Cei care o urmăresc pe aceasta pe conturile ei de socializare, sigur au observat trupul bine sculptat al vedetei. Pentru a avea astfel de rezultate, fiica Andreei Esca muncește din greu. În rutina ei include mereu o porție bună de exerciții sportive. Dar, asta nu e tot! Atunci când are timp, Alexia Eram face și sesiuni de remodelare corporală. În plus, de mai bine de un an merge la pilates.

Cât despre Mario, acesta încearcă din răsputeri să arate bine pentru iubita lui. Cântărețul merge la sală și evită pe cât poate produsele de tip fast-food, chiar dacă acesta nu este unul dintre cazuri. La un moment dat, solistul pierduse într-o săptămână aproape 6 kg, iar asta nu se datorează vreunei intervenții sau pastile pentru slăbit.