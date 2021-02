Alexia Eram nu are gânduri de măritiș? Ce a apărut pe Instagramul tinerei

Alexia Eram și Mario Fresh formează unul dintre cele mai sudate și îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Recent, însă, au reușit să-și pună fanii pe gânduri și au stârnit un val de controverse în mediul online.

Își petrec majoritatea timpului împreună, iar recent au fost protagoniștii unui joc amuzant pe Instagram. Alexia a fost pusă în postura de a oferi câteva răspunsuri aleatorii fără să știe care este, de fapt, întrebarea. Așadar, a rezultat faptul că tânăra vloggeriță se mai gândește și la un alt bărbat. De asemenea, căsătoria nu se află în planurile ei de viitor.

Jocul l-a amuzat teribil și pe Mario Fresh, Nu de alta, dar relația lui cu Alexia este una trainică iar recent cei doi au mărturisit că vor să fie părinți tineri. Peste câteva luni, Alexia Eram și Mario Fresh vor aniversa cinci ani de relație și, potrivit mărturisirilor vedetei, între ei a fost dragoste la prima vedere.

“La mine diferența este că anul trecut am avut peste 100 de concerte și anul ăsta deloc. Am făcut muzică în pandemie. Trebuie să mai stăm de acum încolo împreună încă patru! Nu ne grăbim! Avem 20 de ani. Dacă va fi să nu meargă, vor fi multe bătăi de cap. Mai bine o luăm mai încet, suntem tineri. Am niște părinți foarte tineri și îmi place foarte mult. M-au ajutat mereu. Mă văd un tată tânăr, poate pe la vreun 25-26. Oricum… nu face diferența un inel”, a mărturisit viitorul ginere al Andreei Esca.

“Și eu mă văd o mamă tânără, poate la 26-28. N-am abordat subiectul în familie, suntem prea tineri. Vreau acum să-mi iau permisul, pentru că mă chinui de vreo doi ani să-l iau, mai apoi să-mi termin apartamentul (…). Noi mai stăm până la copil. Am petrecut mult timp împreună în carantină, dar în rest, acum, nu. Suntem ca înainte. E schimbare la mine, că nu mai plec în Anglia. Oricum, nu ne grăbim. Avem patru ani și jumătate acum. Ne place viața, momentan”, a declarat Alexia Eram.

Alexia Eram, dezvăluiri despre ziua în care l-a cunoscut pe iubitul ei

Alexia Eram a rememorat ziua în care l-a cunoscut pe iubitul ei, Mario Fresh, dar și cum s-a aprins flacăra iubirii dintre ei. Andreea Esca și Antonia au contribuit mult ca cei doi să se cunoască.

“În mai 2016, când Alex Velea a lansat piesa «Ziua mea». Eu știam că urma să mergi la șlansareț și ți-am spus că, dacă este Mario acolo, să mă chemi, pentru că mie îmi plăcea de Mario ca artist. M-ai sunat și m-ai anunțat că Mario este acolo, așa că am venit imediat. Acolo, ai pus-o pe Antonia să-mi facă cunoștință cu el și am stat de vorbă cu el toată seara. Când am plecat, m-a întrebat care este contul meu de Instagram și dacă vreau să îmi dea numărul lui sau dacă vreau să i-l dau eu pe al meu. Eu, fără să mă gândesc, nu i-am dat numărul meu, doar l-am luat pe al lui, ceea ce a însemnat apoi că eu trebuia să îi dau prima mesaj. După ce am vorbit o vreme prin mesaje, am ieșit la întâlniri și așa ne-am îndrăgostit”, a povestit fiica Andreei Esca pentru unica.ro.