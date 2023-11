FCSB nu a mai câștigat titlul de campioană de 8 ani, iar Mihai Pintilii este de părere că împotriva lui Gigi Becali s-a format o alianță. Aceasta ar face tot posibilul ca roș-albaștrii să nu termine pe locul 1 în SuperLiga.

FCSB a pierdut derby-ul cu Rapid, iar la echipa din Berceni nu este deloc liniște. Mihai Pintilii îndeamnă, însă, la calm, fiind ferm convins că titlu va fi decis în play-off, în niciun caz în sezonul regular.

„În fiecare an e presiune! Eu am zis tot timpul că un campionat se decide în play-off. Dacă ai intrat cu niște puncte avans, cinci, șase, șapte avans, poți să zici că ai prima șansă. Nici dacă ai trei puncte e nimic. În play-off se decide totul”, a spus Mihai Pintilii.

Fostul fotbalist al FCSB-ului mai susține că restul cluburilor cu pretenții din SuperLiga fac tot posibil ca roș-albaștrii să nu fie campioni.

„Mai ales că acolo joacă toți împotriva ta. Și toată lumea e împotriva noastră în play-off. Nu-și doresc să câștigăm noi, sută la sută. Și anul trecut la fel”, a concluzionat Mihai Pintilii.

Întrebat dacă se întâmplă acest lucru din cauza lui Gigi Becali, Mihai Pintilii a declarat: „Lumea spune: «Cum să câștige nea Gigi, antrenorul? Să ne dea peste nas!?». Nu? Atunci ar trebui să desființeze Școala de Antrenori. Să nu mai fie nimeni. Pentru că toți patronii ar face la fel. Asta e părerea mea”.

Gigi Becali: „Toate au fost numai din cauza mea, din trufia mea”

După înfrângerea cu Rapid, Gigi Becali a recunoscut că vina îi aparține în totalitate pentru faptul că FCSB nu a mai câștigat campionatul de opt ani.

”Toate au fost numai din cauza mea, din trufia mea. Eu din trufia mea și din mândria mea am zis că suntem prea buni și să jucăm cu ăia buni în cupele europene și cu copii în campionat. Că suntem bune și îi spulberăm.

Cam așa a fost, am fost la 21 de puncte de Hagi anul trecut și ne-am bătut la campionat până în penultima etapă. Avem 20 de ani de calificări în cupele europene. Nu are nicio echipă așa cum avem noi. Așa s-a întâmplat.

Am pierdut numai la mustață. Odată a făcut De Amorim (n.r. William de Amorim) un fault de 11 metri, el nu avea ce căuta acolo, și a dat gol Dinamo în minutul 95. A ratat ăla al Craiovei, a dat 11 metri cu CFR, o dată egalitate cu Farul la puncte, o dată am avut gol anulat cu Voluntari pe motiv de offside și nu era, iar ei au dat gol din offside cu Iași trebuia egal și ne-au bătut în prelungiri cu un om în plus. Toată au fost la mustață”, a spus Gigi Becali.