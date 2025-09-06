Alianța s-a destrămat după Insula Iubirii?! Bianca Dan și Maria Avram, săgeți în mediul online: „Dacă așa a vrut ea să spună…”

Sezonul 9 Insula Iubirii a fost unul intens, plin de surprize. S-au format prietenii, s-au distrus cupluri, s-au format unele noi, iar emoțiile au fost la cote înalte. Acum „spectacolul” a ajuns la final, însă ce s-a întâmplat în Thailanda pare să aibă ecouri și în prezent. Unele dintre concurentele care s-au înțeles cât se poate de bine în fața camerelor și au fost complice în multe fapte, par acum că nu mai sunt în relații așa bune. După ce filmările s-au terminat au început să își arunce săgeți în mediul online.

De-a lungul timpului, mulți concurenți de la Insula Iubirii au încercat să păcălească testul, să se ascundă și sperau că o să scape basma curată. Același încercări le-au avut și Bianca Dan și Maria Avram. Mai mult, cele două au dus totul la nivelul următor, au dezvoltat tot felul de strategii, de ascunzișuri, de coduri secrete. Au fost complice, însă alianța pare că s-a destrămat după Insula Iubirii.

Alianța s-a destrămat după Insula Iubirii

Așa cum spuneam, Bianca Dan și Maria Avram au crezut că pot păcăli testul de la Insula Iubirii. Cele două au fost complice, s-au ascuns și protejat una pe alta, iar conversațiile lor codate au făcut deliciul publicului. Au încercat-o și cu bilețele secrete, însă în cele din urmă totul a ieșit la iveală.

În Thailanda, cele două concurente au fost apropiate, s-au susținut și sfătuit, mai că au fost ele împotriva tuturor. Însă, prietenia dintre ele pare că a început să scârțâie acum. Deși nu și-au declarat război pe față, acestea par că își aruncă săgeți. În stilul caracteristic, Maria ar fi fost prima care s-a dezis de alianță, iar recent Bianca Dan a venit cu replica.

Internauții au simțit ce se întâmplă cu cele două și au fost curioși să afle ce are de spus Bianca. În cadrul unui live pe TikTok, partenera lui Marian Grozavu a fost întrebată despre prietenea ei de pe Insula, însă s-a arătat tare rezervată. S-a abținut din a comenta săgețile Mariei și chiar dacă a fost deranjată a preferat să nu reacționeze public și să treacă totul cu vedere

„Ce vreți să vă zic, dacă așa a vrut ea să spună (n.r. Maria), nu mai vreau să vorbesc de nimeni. Acolo când mi-am dat cu părerea…De exemplu, la început eram judecată că de ce vorbeai tu cu Maria de Ella? Pur și simplu vedeam, sau asta era părerea mea, dacă îmi spun o părere nu înseamnă că judec, e o părere. Asta înseamnă că voi toți care mi-ați scris înseamnă că voi judecați? Nu, mi-ați spus părerile voastre, ceea ce e normal. Nu știu, mi se pare ceva… sunt eu nebună? Nu-i ceva normal să ai o părere? La fel și cu Maria. Am o părere, îți dai seama. Nu vreau să o spun. Cred că o știe mai multă lume, poate și ea. Nu mă supăr. Ar fi pueril din partea mea să stau să mă supăr. Cum a simțit ea să se apere… Aia e. Și chiar și acum în relație am învățat să mă pun pe mine pe primul loc”, a spus Bianca Dan.

