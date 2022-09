Alice Cavaleru a fost externată din spital. Cu ce probleme s-a confruntat imediat după naștere

Alice Cavaleru, soția lui Vladimir Drăghia a fost externată din spital. Fostul model a născut acum 3 zile o fetiță perfect sănătoasă. După ce a ajuns acasă, Alice și-a ținut fanii la curent cu tot ceea ce a făcut după ce s-a acomodat cu statutul de mămică pentru a doua oară.

Vladimir Drăghia se poate declara cel mai fericit și împlinit bărbat din lume. Actorul are o familie frumoasă, care îl face mândru și care îi dă puterea să treacă peste orice obstacol. Acum, Vladimir are un motiv de bucurie după ce soția lui a născut-o pe cea de-a doua fetiță care întregește tabloul familiei. Alerga Nova este numele noului membru al familiei și de acum, cei patru pot sta liniștiți împreună, pentru că Alice tocmai ce a fost externată și a ajuns acasă cu cea de-a doua minune. Fericită din cale afară, fostul model a postat câteva poze pe pagina de Instagram în care și-a anunțat urmăritorii că au ajuns cu bine acasă.

Cu ce probleme s-a confruntat Alice

Ajunsă acasă, Alice a ținut să împărtășească și femeilor din comunitatea ei cu ce problema s-a confruntat imediat după nașterea pe cale naturală.

„Am picioarele umflate după nașterea naturală. Nu-mi amintesc dacă am avut parte de așa ceva la prima naștere, dar azi am fost șocată să descopăr că am niște pâinici în loc de picioare. Umflarea post-partum apare în principal la nivelul picioarelor, gleznelor și feței, dar eu am și mâinile și abdomenul. Ieri eram o panseluță, astăzi sunt o grăsuță”, a postat soția lui Vladimir în cadrul unui InstaStory.

Înainte de venirea celui de-al doilea copil pe lume, Vladimir Drăghia declara în exclusivitate pentru CANCAN.RO cums e pregătea pentru rolul de tată pentru a doua oară: „Nu sunt anxios, nu am fost niciodată anxios, iar acum, cu atât mai puțin, mai ales după ce ai deja unul, dar grijile fac parte din natura umană și recunosc că, na, chiar dacă nu sunt anxios, există mici frici acolo pe care orice individ și le pune atunci când vine un eveniment mare în viața lui, iar nașterea unui copil e unul dintre cele mai mari evenimente din viața lui”.