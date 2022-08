Vladimir Drăghia, burlacul de altădată, se poate declara împlinit. Are o carieră de succes, dar și o familie frumoasă, care îl face să se simtă cel mai mândru bărbat din lume. Într-un interviu în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Drăghia și-a deschis sufletul și a vorbit despre sentimentul care-l încearcă.

„Don Juan-ul” de altădată a schimbat placa de când s-a făcut bărbat de casă. Cu o soție frumoasă lângă el, Vladimir a renunțat la tabieturile care îl făceau un „bad boy”. S-a așezat la casa lui, a venit primul copil, o fetiță superbă pe nume Zora, iar acum, actorul și sportivul de performanță este pregătit să schimbe scutece din nou. Nu este panicat, dar venirea pe lume al celui de-al doilea copil înseamnă un eveniment important și delicat în viața lui, motiv pentru care are destule emoții.

„Mi se pare că ne facem prea multe griji”

„Nu sunt anxios, nu am fost niciodată anxios, iar acum, cu atât mai puțin, mai ales după ce ai deja unul, dar grijile fac parte din natura umană și recunosc că, na, chiar dacă nu sunt anxios, există mici frici acolo pe care orice individ și le pune atunci când vine un eveniment mare în viața lui, iar nașterea unui copil e unul dintre cele mai mari evenimente din viața lui.

Eu o să fiu la fel de implicat ca la primul, doar că plec de la altă idee. Mi se pare că toți oamenii pe care îi vezi aici și miliardele de oameni din lume s-au născut natural, adică e în natura noastră să ne naștem, să trăim și să murim.

Așa că, dacă noi toți ăștia de aici am știut să ne naștem și să trăim, o să știe și următorii. Adică, mi se pare că ne facem prea multe griji pentru ceva ce este pe cât se poate de natural”, a declarat Vladimir Drăghia.

„Nu cred că am fost considerat de multe persoane frumușel”

În altă ordine de idei, Vladimir Drăghia a lăsat viața de familie deoparte și a vorbit despre carieră. Nu s-a văzut niciodată un „Johnny Bravo” și preferă să rămână cu picioarele pe pământ atunci când primește deseori apelativul „frumos” sau „atrăgător”.

„În primul rând, nu cred că am fost considerat de multe persoane frumușel. Dimpotrivă, eu cred că oamenilor care arată bine li se deschid mai multe uși mai cu ușurință și dacă cineva se plânge de faptul că arată bine și din cauza asta suferă, mi se pare cam sensibil așa.

Nu am suferit niciodată de asta, pentru că în continuare cred că nu a fost cazul și, doi la mână, chiar dacă lucrez într-un domeniu care ține de fizic și de felul în care ești perceput, nu am simțit nevoia de aprobare, bineînțeles că toți avem nevoie de aprobare, dar mi-am luat-o de la câteva persoane importante pentru mine și mereu am considerat că așa cum te poate ridica publicul, cum te pot ridica oamenii, care nici măcar nu te cunosc, la fel de ușor te pot și pune la pământ.

De fiecare dată când am primit complimente de la oameni pe care nu-i cunosc sau de la oameni care nu mă cunosc pe mine, m-am gândit că ar fi bine să nu mă ridice prea tare în slăvi, pentru că n-aș vrea să mă coboare atunci când vor veni. Prefer să-mi iau validarea de la mine, în primul rând și de la câțiva oameni pe care îi iubesc și care mă cunosc și mi-e suficient”, a spus Drăghia.

A scris poezii din dragoste și tot din dragoste s-a lăsat de scris

Vladimir Drăghia a dezvăluit că a început să scrie un volum de poezii din dragoste și din suferința provocată de aceasta, iar când a încetat să mai scrie, a făcut-o tot din dragoste. În acel volum de poezii, actorul și-a expus o parte din personalitatea lui.

„Toți frângem inimi. Deși și o inimă frântă își are rostul ei. Eu așa am început să scriu poezii și de asta m-am oprit din a scrie poezii, că eram bine și nu am mai simțit nevoia”, a încheiat Vladimir Drăghia.

