Alimentele care au ajutat-o pe Nicole Cherry să slăbească radical! A consumat pâine, în mod surprinzător

Ca aproape orice proaspăt mămică, Nicole Cherry a avut de ”luptat” cu câteva kilograme acumulat în timpul sarcinii. Nimic nu este imposibil atunci când îți dorești ceva cu adevărat, iar artista a simțit-o pe propria piele. Iată alimentele care au ajutat-o să slăbească radical!

Nicolae Cherry are o siluetă de invidiat, după ce a devenit mămică, în urmă cu șapte luni. Într-un timp record, artista a revenit la forma de dinainte să rămână gravidă. Cu mici sacrificii, artista s-a ambiționat și a reușit să arate exemplar.

Alimentele care au ajutat-o pe Nicole Cherry să slăbească radical

Nicole Cherry nu a urmat o dietă strică, însă a avut grijă la cantități și a încercat să-și formeze un stil de viață cât mai sănătos pentru a-și modela armonios corpul:

„Nu mai mănânc produse din faină albă și zahăr, ci totul este integral. Însă, nu am scos pâinea din alimentație, pentru că, la sfaturile antrenoarei, la vârsta mea, nu este cazul. Am ales variantele sănătoase – pâine integrală/orez sălbatic /paste integrale!

Carne slabă și pește, pentru că toate au proteine, grăsimi, carbohidrați, dar sunt astfel calculate, pentru a-mi modela frumos trupul”, a declarat Nicole Cherry.

Pe 27 noiembrie, Nicolae Cherry a adus-o pe lume pe micuța Anastasia, primul ei copil. Suprinzător pentru multă lume, artista are, în prezent, un corp de nota 10, bine tonifiat și o talie subțire, de fotomodel. În plus, pe picioare nu are deloc celulită, iar pentru asta cel mai bun ”aliat” a fost masajul anticelulitic cu bețe de bambus.