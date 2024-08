Alin de la Insula Iubirii face lumină, după ce CANCAN.RO l-a surprins cu presupusa iubită. Cum l-a ”sedus” sexy-brunețica: ”M-a ajutat cu…”

CANCAN.RO vă arăta primele imagini cu Alin de la ”Insula Iubirii” și domnișoara de care acesta era extrem de absorbit zilele trecute, pe litoralul românesc. Ispita a fost tot numai un zâmbet în preajma brunetei misterioase, așa că am fost curioși să aflăm cine este femeia care i-a captat atât de mult atenția.

Alin de la ”Insula Iubirii” a fost surprins zilele trecute, la malul mării. Așa cum era de așteptat pentru o ispită, antreprenorul nu era singurel, ci alături de o femeie necunoscută. Cei doi zâmbit nostop, au socializat și au părut că se simt excelent unul în compania celuilalt. De parcă s-ar fi cunoscut de ani buni, Alin și domnișoara păreau că vibrează fix pe aceeași frecvență. Cel puțin, asta reiese din fotografiile noastre!

Deși suntem siguri că multe domnișoare stăteau la pândă, doar, doar să îi atragă atenția lui Alin, antreprenorul s-a focusat doar pe domnișoara pe care a luat-o cu el la malul mării. Nu s-a uitat nici în stângă, nici în dreapta, a fost implicat total în discuțiile cu femeia misterioasă și nimic n-a mai contat!

Cum despre Alin Simoiu știm că este o prezență relativ discretă și rareori este surprins în compania femeilor, în afară emisiunii, am fost foarte curioși să aflăm ce relație este între el și bruneta de pe plajă. Să fie oare iubita sa oficială? Să plângă fanele lui Alin cu lacrimi de crocodil la auzul acestei vești? Să fie doar o prietenă din copilărie? Hmmm, în loc să ne dăm cu presupusul, am decis să nu mai stăm pe gânduri și să elucidem acest mister. Fetelor, pentru voi am făcut-o! Știm cât de curioase sunteți atunci când vine vorba despre Alin!

(NU RATA: IMAGINI HALUCINANTE LA INSULA IUBIRII! CONCURENTA A LEȘINAT DUPĂ CE ȘI-A VĂZUT IUBITUL CU O ISPITĂ: ”AJUTĂ-MĂ, REPEDE!”)

De la ispitit la croit

Contactat de CANCAN.RO, Alin de la ”Insula Iubirii” ne-a lămurit în totalitate cu privire la domnișoara cu care l-am fotografiat la mare.

”Femeia brunetă în compania căreia am fost văzut este prietena mea. M-a ajutat cu ședința foto pentru noul brand de haine bărbătești pe care tocmai l-am lansat. Nimic mai mult”, spune ispita.

În cazul în care vă întrebați despre ce brand vorbește ispita, vă spunem că Alin tocmai și-a deschis o nouă afacere… iar! În urmă cu doar câteva săptămâni, antreprenorul anunța în mediul online că și-a inaugurat sala de fitness din Drăgășani, județul Vâlcea.

Acum, ispita de la Insulă și-a mai deschis un business, de data aceasta unul în domeniul fashion. Pasionat de tot ceea ce înseamnă frumos, Alin și-a lansat propriul brand de haine destinate bărbaților. Băgăm de seamă că perioada petrecută în Thailanda i-a priit din plin, căci afaceristul s-a întors din Asia cu forțe proaspete, noi idei de business și multă forță de muncă. Așadar, când mai are Alin timp și de domnișoare?!

”Nu am iubită oficială 🤭”, lămurește Alin, pentru CANCAN.RO.

În lumina celor scrise mai sus, fetelor, puteți sta liniștite! Alin este încă singurel, așa că nu vă pierdeți speranța!

(NU RATA: CUM SE APĂRĂ ISPITA DE LA ”INSULA IUBIRII”, PRINSĂ ÎN PATRULATERUL AMOROS, DUPĂ CE A FOST ACUZATĂ CĂ ȘI-A TRIMIS IUBITA LA ”TREABĂ” ÎN ELVEȚIA. ”IA PASTILE DE LA PSIHIATRU!” + ”M-A SUNAT MAMA, PLÂNGÂND!”)

Cine deține informații despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.