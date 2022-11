Alin Oprea rupe tăcerea după ce a ieșit la iveală posibilul amantlâc în care a fost implicată fosta lui soție. Că ar fi fost „tradus” de Larisa Uță pe parcursul căsniciei a aflat și el, doar că după divorț! Acum, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, solistul trupei Talisman oferă detalii neștiute din interiorul relației pe care a avut-o cu mama copiilor săi.

În urmă cu 24 de ore, CANCAN.RO vă prezenta, în exclusivitate, povestea susținută de Nina Popescu, fosta soție a lui Cristi Neacșu. (Vezi AICI detalii) Femeia își acuza fostul partener de infidelitate și o aducea pe Larisa Uță, fosta soție a lui Alin Oprea, în centrul amantlâcului exploziv.

Solistul trupei Talisman a fost contactat de reporterii publicației noastre, tocmai pentru a afla poziția lui cu privire la situația în care ar fi fost pus: înșelat de Larisa Uță, femeia cu care a fost căsătorit timp de 22 de ani și care i-a dăruit doi copii, tocmai cu un prieten de familie. Un anume Cristi Neacșu.

Reamintim că Alin Oprea și Larisa au divorțat oficial în anul 2021 după ce s-au acuzat reciproc, o bună perioadă, de infidelitate. Pe atunci, Larisa susținea că solistul trupei Talisman ar fi plecat de acasă pentru o presupusă iubită, iar la rândul lui, Alin Oprea vorbea despre infidelitățile femeii care i-a dăruit doi copii.

„Trăiam 5 oameni în acea casă, dar eram singurul care aducea un venit”

În rândurile de mai jos vă prezentăm versiunea lui Alin Oprea, solistul trupei Talisman, spusă în exclusivitate pentru CANCAN.RO, în urma dezvăluirilor făcute de Nina Popescu despre Larisa Uță.

„Din păcate așa a înțeles «doamna» să răsplătească încrederea mea, munca mea și toate sacrificiile pe care le-am făcut timp de 25 de ani pe altarul familiei.

Trăiam 5 oameni în acea casă, dar eram singurul care aducea un venit. Am fost de acord, din nefericire, ca soacra să stea cu noi în casă, tocmai pentru ca fosta să aibă suficient timp liber pentru «alte activități» și să fie scutită de treburile casei. De educația copiilor m-am ocupat personal, copiii terminând facultăți de top cu profil Muzical (specializarea mea), nu Sportiv (specializarea ei). Am cumpărat apartament la Londra tocmai ca ei să aibă un statut onorabil și un confort cât mai mare pe timpul studiilor și în continuare”, a spus Alin Oprea.

„Mi-a înscenat o «situație» din care să mă scoată pe mine țap ispășitor„

„Crescând fără tată, visul meu a fost să am o familie frumoasă și să fiu un tată cât mai bun pentru copiii mei. Am simțit demult că ea părea să aibă și alte «preocupări», dar am preferat, de dragul copiilor, să deschid «Cutia Pandorei» abia după ce aceștia deveneau majori și realizați, pentru a nu fi afectați și a putea înțelege cu detașare situația.

În anul de grație – 2020, anticipând că va veni momentul adevărului și ticluind un plan bine premeditat, mi-a înscenat o «situație» din care să mă scoată pe mine țap ispășitor, sugerând că eu sunt vinovat de toate nenorocirile… Acela a fost momentul în care mi-a fost luat tot «universul» pentru care mi-am dus crucea o viață: familie, copii, imobile, bani, sănătate… Dar tot acela a fost și momentul în care Dumnezeu mi-a trimis un înger păzitor, pe viitoarea mea iubită și soție Medana„, a mai spus artistul.

„Am fost târât în tot felul de procese„

„Aș fi lăsat totul în urmă și nu aș fi aflat nici măcar eu toate «secretele murdare», dar din păcate am fost târât în tot felul de procese în care cercetările au trebuit demarate în ceea ce privește viața noastră privată. Atunci, «poarta adevărului» a fost deschisă și am aflat, cu dovezi de netăgăduit, acte și fapte de neiertat (printre care și cele relatate de doamna Nina). Trist, dar adevărat”, a încheiat Alin Oprea.

