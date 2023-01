Alina Ceușan a renunțat la bona băiețelului ei, Rock. Suma incredibilă pe care o plătea lunar

Alina Ceușan a anunțat recent că, de acum înainte, ea va fi cea care se va ocupa de fiul ei și al lui Raul Tișa. Influencerița a dezvăluit motivul pentru care a luat această decizie, dar și care era salariul bonei copilului.

Alina Ceușan are motive serioase de laudă. Se bucură de o carieră de succes în mediul online și are o familie frumoasă, alături de care trăiește la Cluj. În 2019, ea și Raul Tișa au ajuns în fața altarului și au spus marele DA. Acum doi ani și câteva luni, ea l-a adus pe lume pe Rock, băiețelul care le-a adus un motiv în plus de fericire ei și soțului. Până în momentul de față, cei doi l-au lăsat pe micuț în grija unei bone interne, dar de curând lucrurile s-au schimbat.

Nașterea nu a fost una ușoară pentru celebra blondină, care a născut un băiețel perfect sănătos, după 20 de ore lungi de travaliu. Încă de atunci, ea a mărturisit că are ajutoare de nădejde în ceea ce privește îngrijirea fiului său, având în vedere că mereu a putut conta pe sprjinul părinților, dar și pe al bonei, Gilly.

Motivul pentru care Alina Ceușan a renunțat la bonă

Recent, fanii influenceriței au constatat o schimbare în viața personală a fostei concurente de la ,,Asia Express”. Văzând că nu se mai aude nimic de Gilly, ei au întrebat-o pe Alina care este motivul pentru care a renunțat la serviciile angajatei.

„Da, am renunțat pentru că ne descurcăm foarte bine doar noi, acum că e la grădiniță. Posibil să mai apelăm când avem nevoie, mie mi-a plăcut experiența. Însă momentan nu avea sens”, a spus Alina Ceușan pe Instagram.

În prezent, Rock merge la grădiniță și după încheierea programului, se întoarce acasă, sub atenta observație a părinților sau a bunicilor.

Nu cu mult timp în urmă, Alina Ceușan a făcut publică o informație, care a atras atenția internauților: scotea din buzunar între 600 și 1.000 de euro pentru a beneficia de serviciile bonei. Dădaca locuia în casa lor și era liberă în fiecare duminică. Blondina a mai precizat că mai existau momente în care micuțul rămânea în grija bunicilor, în special în weekend.