Alina Ceușan dă Clujul pe București din primăvară! Înainte să plece la Survivor, Carmen Grebenișan a dat-o de gol pe “jumătatea” blondă

Alina Ceușan și Carmen Grebenișan sunt blondele care au făcut senzație la „Asia Express”, unde au devenit cunoscute publicului larg. Până la aparițiile televizate, influencerițele s-au ocupat o bună perioadă cu blogging-ul de modă. Între timp, Alina Ceușan a devenit mama unui băiețel pe nume Rock, iar Carmen Grebenișan a menținut linia celebrității micului ecran. Grebenișan va pleca la „Survivor 2023”, în echipa Faimoșilor, alături de alte 11 vedete. Până să părăsească România pentru Dominicană, prietena Alinei Ceușan a dat-o de gol pe fashionista de la Cluj, în exclusivitate pentru CANCAN.RO!

Carmen Grebenișan a scăpat porumbelul și a dezvăluit că Alina Ceușan ia în calcul să se mute la București alături de Raul Tișa, soțul și tatăl copilului influenceriței. Această decizie este una insolită pentru public, deoarece până acum fosta concurentă de la „Asia Express” nu concepea să dea Clujul pe Capitală. După ce Carmen Grebenișan a apucat calea Bucureștiului, se pare că prietena dorește să o urmeze din primăvara anului viitor.

( NU RATA: VLOGGERIȚA CARMEN GREBENIȘAN N-ARE GÂNDURI DE FAMILIE, CI DE… ”NU COPILUL E O PRIORITATEA… LUCREZ PĂTRĂȚELELE… MĂ GÂNDESC LA BUSINESS!” )

Carmen Grebenișan, Moș Crăciun pentru fiul Alinei Ceușan: „Rock se joacă deja de două săptămâni cu jucăriile primite!”

CANCAN.RO: Ce se întâmplă acum, de sărbători, pentru o domnișoară care nu are cui să cumpere cadouri și pentru cine să facă pe Moș Crăciun, și pentru o doamnă, cum este Alina, care trebuie să facă pe Moș Crăciun pentru cel mic?

Alina Ceușan: Carmen e nașa, a trimis deja toate coletele cu jucării.

Carmen Grebenișan: Eu chiar sunt Moș Crăciun, am dat cadou la o mare parte din lume.

CANCAN.RO: Ca să te speli tu pe mâini și să fii mai liberă atunci…

Carmen Grebenișan: Exact, da, ai dreptate, pentru că eu de sâmbătă plec și mă întorc după Crăciun, deci salut!

CANCAN.RO: Alina, chiar voiam să te întreb dacă nu vine pe capul tău. Având familie, gătești, faci și tu o sarma și vine Carmen când te aștepți mai puțin, bate la ușă?!

Alina Ceușan: Adevărul e că noi ne petrecem Crăciunul separat, pentru că suntem fiecare în partea ei, cu familia ei. O să găsim o variantă comună, poate la un moment dat să stăm la o cabană.

Carmen Grebenișan: Când o să se mute Alina în București…

Alina Ceușan: We can make that happen sometime, dar deocamdată suntem prezente una în viața alteia. Cadourile au ajuns mai devreme, Rock se joacă deja de două săptămâni cu jucăriile primite de la Carmen, de la nașa. (N.r. „O putem face să se întâmple la un moment dat!”)

( CITEȘTE ȘI: CARMEN GREBENIȘAN DEMONTEAZĂ TOT CE SE ȘTIA DESPRE FRUMUSEȚEA EI: “RÂDEAU TOȚI DE MINE!” )

Faimoasa de la „Survivor” 2023 a dat-o de gol pe Alina Ceușan, care intenționează să dea Clujul pe București: „Este foarte probabil, din câte știu eu!”

CANCAN.RO: Alina, n-ai simțit că ai pierdut-o când a plecat la București?

Alina Ceușan: S-o pierd eu? Nu există așa ceva, noi suntem împreună fără să ne sunăm.

Carmen Grebenișan: Asta e cel mai important, în momentul în care te revezi după două luni în care probabil nu vorbești atât de des, reiei conversația de ultima dată.

Alina Ceușan: Cum s-o pierd? Ea a fost mutată aici cu un scop, privind iubirea, evoluția și ne-a servit amândurora.

Carmen Grebenișan: Și eu aștept încă momentul, probabil, în care se va muta și ea, o perioadă măcar.

Alina Ceușan: Eu nu spun nimic…

Carmen Grebenișan: Nu se știe, dar este foarte probabil, din câte știu eu!

Alina Ceușan: Vrem să ne mutăm măcar jumătate de lună, de anul viitor, din luna martie, o să încercăm o combinație, dar Cluj e acasă, e greu să dai Clujul pe București.

Carmen Grebenișan: L-am dat din exterior, din interior nu l-am dat niciodată.

( ACCESEAZĂ ȘI: ALINA CEUȘAN COMENTEAZĂ TRANZIȚIA DE LA “INFLUENCERIȚA REBELĂ”, LA MAMA CU NORMĂ ÎNTREAGĂ: ”SUNTEM PE AREST LA DOMICILIU, LA ALĂPTAT!” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.