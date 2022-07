Alina Ceușan se află pe harta „de început” a mediului online din România. Practic, influencerița din Cluj a fost printre primele figuri care au reușit să încheie contracte cu brand-uri pe care să le promoveze pe Instagram și nu numai. Timpul a trecut, comunitatea Alinei Ceușan a crescut, iar cursul vieții s-a modificat pentru antreprenoarea din Transilvania, care, în urmă cu aproape doi ani, a devenit mamă de băiat. Recent, am surprins-o pe jumătatea lui Carmen Grebenișan la mare, în plin festival Neversea. Interviul acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO a fost recunoașterea sinceră a tranziției pe care Alina Ceușan a traversat-o, de la titulatura de „pionier” pe social media, la cea de mamă-influencer.

Fosta concurentă de la „Asia Express” a devenit mamă la 28 de ani, imediat după naștere urmând un val de critici din partea celorlalți părinți conectați la internet.

Alina Ceușan a fost „judecată” pentru faptul că și-ar fi expus copilul mult prea mult, sau că acțiunile mamei-influencer ar fi fost „intentate” doar pentru a se promova alături de „odrasla” sa, botezată cu numele Rock.

Vedeta a trecut cu brio peste reacțiile răutăcioase, iar acum recunoaște că postura de mamă nu este cel mai simplu episod al vieții sale.

„Corpul trece prin niște schimbări…”

Alina Ceușan se apropie vertiginos de momentul în care va însuma un milion de urmăritori pe Instagram, o bună parte din comunitatea influenceriței fiind formată din mame, ce o percep pe aceasta ca fiind un model de conduită.

Vedeta și-a luat rolul în serios și le inspiră pe cele ce caută să se identifice cu postura sa, Alina Ceușan relatând, pas cu pas, în mediul online evenimentele din viața de mamă.

„Patru luni să nu ne sunați, vă rog frumos, terminați cu fazele astea! Sincer, oricum suntem pe arest la domiciliu, la alăptat! E o chestie absolut normală, corpul trece prin multe schimbări.

Eu am postat și imediat după naștere, am avut niște lucruri super-reale pe care le-am povestit. Am zis, am arătat cum arată corpul după naștere.

Bine, poate genetica, știam prietene care au ieșit cu abdomen din spital, dar nu e cazul de fiecare dată și cred că nu trebuie să generalizăm.

E foarte important ca oamenii să știe și să își dea timp un an, doi, cât trebuie! Dar asta nu înseamnă că nu te îngrijești, că nu mergi la sală, nu încerci să găsești niște tips & tricks să revii la o formă inițială!„, ne-a declarat Alina Ceușan.

„Dacă eu nu sunt cu el…”

Mai în glumă, mai în serios, influencerița din Cluj clarifică și mitul popular conform căruia băieții sunt mai atașați de mame, iar fetele de prezențele masculine din viața lor.

„Depinde foarte tare dacă vorbim despre lipsa unuia dintre părinți. Dacă eu nu sunt cu el și soțul meu este, clar sare pe el, povestește, îl iubește, îl pupă. Dacă eu sunt, clar, mama e numărul 1, n-are rost! Rock vorbește foarte bine și tu înțelegi.

Îți dai seama ca mamă din instinct, apoi când începe să vorbească, nu mai are rost să mai discutăm. Și eu îi spun mereu: «Folosește-ți cuvintele, nu îngâna! Use your words!», că eu vorbesc cu el în engleză!

Crede-mă, ca mamă te prinzi 100%, voi vă descurcați din inerție, bărbații mă refer! E vorba de afecțiune, foarte clar, și de contact, să simtă că părintele e lângă el!”, a mai adăugat Alina Ceușan.

Sursă foto: Instagram @alinaceusan