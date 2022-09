La capitolul „fashion bloggers”, România tinde să se confrunte cu o listă aproape interminabilă de influenceri ce se doresc exemple în zona de îmbrăcăminte și lifestyle. Însă printre primele nume apărute în industrie sunt, cu siguranță, Alina Ceușan și Carmen Grebenișan, urmărite de peste un milion de internauți. Cele două blonde nu doar că sunt ușor de confundat pentru cei neinițiați, dar sunt și foarte bune prietene. Unul dintre argumente este legătura indestructibilă ce s-a văzut pe micile ecrane în show-ul „Asia Express”, însă Carmen Grebenișan declară, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că viața vedetelor s-a schimbat la 180 de grade!

Motivul pare să fie chiar „noua” titulatură a Alinei Ceușan, cea de mamă. Rock a venit pe lume în urmă cu doi ani, „răpind-o” pe bloggeriță din brațele prietenei Carmen.

Grebenișan a devenit, astfel, „mătușa” lui Rock, fapt ce a responsabilizat-o și a determinat-o să se întrebe dacă dorește sau nu să urmeze modelul Alinei. Momentan, blonda se axează pe conținutul creat în social media, precum și pe afacerea pe care cele două fashioniste o conduc, aspect pe care îl recunoaște deschis.

„Lucrez la pătrățele și apoi la copil…”

CANCAN.RO: Cum a fost momentul în care ți-ai pus „pirostriile”?

Carmen Grebenișan: S-a întâmplat pe neașteptate, a venit neașteptat, dar e cu siguranță „forever”!

CANCAN.RO: O să mai fie un moment „dificil” când o să anunți că ești însărcinată!

Carmen Grebenișan: Nu prea curând, momentan lucrez la pătrățele și apoi la copil, pentru că nu e o prioritate în momentul de față. Adică nu am o problemă cu persoanele care fac asta încă de tinere, dar mă concentrez foarte mult pe business acum.

Vreau să dezvolt business-ul pe care îl am împreună cu Alina, să-l ducem la alt nivel, să se ducă internațional. Și ea face asta cu un copil, eu încă nu vreau copilul. Adică îmi e de ajuns copilul ei. Rock e de ajuns pentru mine, nu vreau, și mă întreabă toată lumea treaba asta de copil și zic: „Nu e cazul!”. Eu mă simt ca la 25, adică n-am nicio diferență până la 30!

„Viața pe care am avut-o noi înainte împreună nu mai există!”

CANCAN.RO: Deci ți s-ar părea o responsabilitate…

Carmen Grebenișan: Este o altă viață, în primul rând, nu mai există viața dinainte, pentru că văd asta și cu Alina. Viața pe care am avut-o noi înainte împreună nu mai există. Dar a venit cu alte avantaje. Adică nu e ca și cum a dispărut ceva, pentru că a apărut altceva.

CANCAN.RO: Ai simțit că ți-a răpit-o Rock pe Alina?

Carmen Grebenișan: DA! Nu pot să mă exprim așa, dar am simțit că s-au schimbat lucrurile, dar nu pot vreodată să blamez așa ceva, mai ales că Rock zici că copilul meu! Eu când mă duc acasă la ea, dau „quit” la ea și mă duc direct la Rock! Stau cu Rock lipită de el!

CANCAN.RO: Dar nu vă confundă, că toată lumea vă confundă?

Carmen Grebenișan: Mi-a zis la un moment dat, s-a uitat și a zis: „Mama?!”. Și am zis: „Nu, nu!”, dar deja îmi zice numele.

„Mi se pare atât de superficial să zici asta!”

CANCAN.RO: Tu ești una dintre „pionierele” acestui domeniu, care s-a clădit odată cu voi. Cum a fost?

Carmen Grebenișan: Și noi ne-am clădit odată cu el, a fost o chestie foarte organică, noi n-am ales să facem asta! Știi că acum toată lumea zice: „Vreau să fiu influencer!”, nu mai pot să aud așa ceva, îmi pare rău, dar mi se pare atât de superficial să zici asta! Pentru că nu poți să te autoproclami așa ceva, lumea te numește în timp.

Noi am făcut asta de peste 10 ani și am știut că se va ajunge aici. Noi am făcut styling și poze, asta a fost pasiunea de la bază, styling, poze, skincare, dar pentru noi. Și lumea a început să ne urmărească! E mișto să fii așa, dar nu aș vrea să mă leg doar de asta, să zic: „Hei, eu am fost printre primele!”, că mai sunt persoane în domeniu care fac asta, nu dau nume, „Noi am fost printre primele, voi ne venerați înainte!”.

Nu există așa ceva, toată lumea are un loc în lumea asta și trebuie să acceptăm că mereu o să vină oameni noi, cu ceva fresh!

CANCAN.RO: Arunci mulți bani pe haine?

Carmen Grebenișan: Nu cumpăr, știi ce fac? Am o chestie care este terapeutică! Eu intru pe aplicații de haine, mi le pun în coș, mă uit cum m-aș îmbrăca cu ele sau le pun la favorite, dar nu le cumpăr! Și pentru mine sentimentul e ca și cum le-aș fi cumpărat, pentru că mi-am imaginat deja o ținută, le mai las să dospească vreo 2-3 zile și iau doar una, nu mai iau tot coșul! Și fac asta foarte des!

