Carmen Grebenișan a vorbit despre cununia civilă cu Alex Militaru! ”Lumea nu și-a dat seama dacă a fost cununia sau doar nunta”

În weelend, Carmen Grebenișan și Alex Militaru au avut cununia civilă. Cei doi abia așteptau acest moment. Alături de ei au fost prezente și persoanele dragi din viața lor! Ce a spus Carmen Grebenișan, la două zile după ce a avut loc evenimentul?

Weekendul acesta, Carmen Grebenișan și Alex Militaru au avut cununia civilă. Cei doi îndrăgostiți abia așteptau să își unească destinele. La puțin timp după eveniment, Carmen Grebenișan a făcut și primele mărturisiri despre cum s-au simțit la eveniment, în cadrul unui interviu pentru Antena Stars.

„A fost mult mai frumos decât îmi imaginam! M-am întors cu spatele și le-am spus că dacă mă fac să plâng o să stau cu ochelarii de soare și seara. Lumea nu și-a dat seama dacă a fost cununia sau doar nunta pentru că noi am făcut o combinație între nuntă și cununie, doar că nu a fost nimic religios”, a spus Carmen Grebenișan la Antena Stars.

„În ultimele zile am fost destul de ocupată cu organizarea și n-am reușit să resimt farmecul momentului. Am resimțit asta doar în momentul în care ne-am îndreptat spre primărie și am spus mamă nu-mi vine să cred că facem treaba asta! Mi se părea că eu încă sunt puștoaica aia de 20 de ani, deși acum fac 30, mă gândeam că ajung în punctul acesta, mă mărit!”, a mai adăugat Carmen Grebenișan.

Carmen Grebenișan a fost cerută în căsătorie în urmă cu câteva luni, la Cluj. Iubitul său a „complotat” cu Alina Ceaușan și a organizat totul ca la carete. Pe terasa unui apartament din Cluj, într-un cerc format din lumânări, Alex a așteptat-o așezat în genunchi, cu un buchet de flori în mână și inelul de logodnă.

Momentul a fost extrem de emoționant, mai ales că a avut loc într-un cadru restrâns, foarte intim și romantic, sub lumina lunii. Carmen Grebenișan a fost copleșită de emoții și a spus un mare „DA”.

Sursă foto: Arhivă Cancan