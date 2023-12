Alina Eremia nu a ascuns nimic, într-un interviu de colecție pentru CANCAN.RO: căsătorie, copil, relația cu ”socrii”! Ce pregătește alături de iubitul ei

Alina Eremia a fost prezentă la avanpremiera VIP a filmului Visul, regizat de Cătălin Saizescu. Și pentru că laitmotivul serii a fost visarea, artista a oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, în care și-a dezvăluit planurile mărețe. Tema este una de mare interes, mai ales că interpreta împlinește 30 de ani în aproximativ o săptămână. Vedeta a tras linie, stabilindu-și idealurile viitoare.

În plus, Alina Eremia a vorbit deschis și despre viața personală. Relația cu părinții lui Edi Barbu, cum pregătește iubitul cadourile aniversare, dar și ce face vestitul cuplu de sărbători, aflați direct de la joviala artistă.

„Dacă nu mă sperie visele mele, atunci înseamnă că e o problemă și ar trebui să umblu la ele!”

CANCAN.RO: Ziua ta este pe 15 decembrie…

Alina Eremia: Nu se spune câte primăveri am, dar schimb prefixul.

CANCAN.RO: Ce ai reușit până acum și ești mândră, dar și ce n-ai reușit și ai vrea să bifezi în următoarea perioadă? Mă gândesc că ți-ai făcut un bilanț…

Alina Eremia: Oarecum, încă n-am ajuns la final de lună, pentru că așa se procedează. Sunt mândră de foarte multe lucruri pe care le-am bifat până în prezent. Și chiar mă gândeam că anul acesta a fost unul dintre cei mai frumoși și am fructificat foarte multe lucruri. Cred că și rezultate au fost pe măsură, cu anul acesta sunt foarte fericită. Legat de anul viitor, clar am ambiții foarte mari, sunt lucruri pe care aș vrea să le punctez. Știu doar că eu visez destul de mare și dacă nu mă sperie visele mele, atunci înseamnă că e o problemă și ar trebui să umblu la ele. În general, mă sperie la ce mă gândesc și cred că și anul viitor o să fie lucruri mari.

Relația cu părinții iubitului Edi Barbu, dezvăluită de Alina Eremia

CANCAN.RO: Alina, părinții fix în perioada sărbătorilor au cele mai mari curiozități. Vin întrebările despre căsătorie și copil…

Alina Eremia: Astea sunt mai degrabă întrebările tale, pentru că eu din partea părinților nu simt absolut nicio presiune.

CANCAN.RO: Cu mama-soacră cum te înțelegi?

Alina Eremia: Foarte bine.

CANCAN.RO: Și cu tata-socru?

Alina Eremia: Da, cu toată lumea, e pace și armonie. Voiai să zic chestii mai piperate?! «Nuuu, nu ne înțelegem, e rău!».

CANCAN.RO: Edi ce ți-a luat sau ce îți ia de ziua ta?

Alina Eremia: Nu mi-a luat, nu s-a întâmplat încă.

Cadourile pentru ziua de naștere și Crăciun, favoritele artistei. Iubitul se pregătește intens: „E un tip foarte atent la detalii!”

CANCAN.RO: Nu a luat absolut nimic, să zică «uite, acesta este și de ziua ta și de Crăciun»?

Alina Eremia: Nu, nu prea le combină. E un tip foarte atent la detalii și face o pregătire înainte, sunt foarte frumos servite. Și mai degrabă e impactul emoțional decât cadoul în sine, că se gândește și mă cunoaște atât de bine.

CANCAN.RO: Sentimentele nu simți că pălesc și se capătă altă formă?

Alina Eremia: Nu se disipează. Mi se pare că evoluează și e absolut firesc. Ar fi puțin dubios dacă nu s-ar întâmpla asta. Important e să evolueze în paralel și noi, ca oameni, să evoluăm în paralel. Dacă nu, atunci se întâmplă tot felul de rupturi. Noi creștem împreună și ne iubim foarte mult, în primul rând ca oameni, adică eu îl iubesc pe el, omul. Și cred că dacă baza e una foarte solidă, nu cred că restul are cum să fie clătinat.

Caloriile, ultima grijă a Alinei Eremia în perioada sărbătorilor: „N-o să mai țin cont!”

CANCAN.RO: Crăciunul și Revelionul unde le faceți?

Alina Eremia: Crăciunul 100% în familie, pentru că asta e tradiția noastră.

CANCAN.RO: Nu cânți?

Alina Eremia: În ziua de Crăciun, nu. În jurul Crăciunului, da, o să colind prin țară. Iar de Revelion, încă nu știu care sunt planurile. Se tot tatonează acolo.

CANCAN.RO: De Crăciun, îți „strici trupul”?

Alina Eremia: Un pic, n-o să mai țin cont de calorii. Iar de Revelion, dacă sunt pe scenă, n-o să prea am timp. Mănânc de Crăciun, ard de Revelion caloriile. Mi se pare un calcul bun.

