Alina Laufer, fotografie de colecție alături de gemeni: ”Orice sarcina aduce bucurie în sensul cel mai pur”

Alina Laufer este fericită și împlinită alături de copiii săi și de soțul ei, Ilan Laufer. Însă, dacă acum este în culmea fericirii, atunci când i-a adus pe lume pe gemeni, mămica a avut temeri uriașe, mai ales că cei doi s-au născut prematur.

Alina Laufer a postat pe contrul său de Instagram o fotografie cu cei doi copilași, vorbind deschis depre provocarea de a naște gemeni și despre bucuria care i-a fost adusă de nașterea micuților săi.

„Cum este să naști gemeni? Pentru majoritatea părinților, acest lucru cuprinde un spectru intreg de emoții, iar cuvintele care mi-au venit în minte când eu și Ilan Laufer am aflat de sarcina gemelară au fost “emoționant” și „terifiant”, altfel spus “double trouble”😂, dar într-adevăr orice sarcina aduce bucurie în sensul cel mai pur… și acea bucurie se dublează!”, a scris Alina Laufer în dreptul fotografiei în care apar cei doi micuți.

„Mă bucur pentru fericirea ta”, „Sunteți o familie frumoasă!”, „Prințișori frumoși”, sunt câteva dintre comentariile pe care fanii le-au scris în dreptul fotografiei în care Alina Laufer apare alături de cei doi micuți.

Alina Laufer a născut prematur

Alina Laufer ar fi trebuit să nască în aprilie 2021, dar a născut în februarie. „Mi s-au rupt membranele, s-au fisurat, am ajuns la spital (n.r. luni, 8 februarie). Am sunat doctorul, i-am explicat ce s-a întâmplat, mi-a zis să stau în pat, dar având în vedere că peste weekend nu m-am simțit senzațional, Ilan a sunat la spital și am venit aici, la Giulești!”, a declarat Alina Laufer în februarie pentru Click!

Ulterior, Alina Laufer a născut prematur și a stat internată o lungă perioadă cu gemenii în spital, pentru că au avut nevoie de monitorizare medicală permanentă.

Sursa foto: Facebook