Alina Pană, fostă concurentă la EXATLON, l-a “pulverizat” pe vărul ei, Constantin Litrașu, după ce interlopul a făcut haos la o petrecere în Tărtășești (DETALII AICI) și după ce acesta și-a trimis “cățeii” pentru a o intimida (POVESTEA AICI). Ulterior, situația a escaladat, iar pe celebra adresă [email protected] am primit informația potrivit căreia tatăl multiplei campioane la culturism ar fi închis pe viață în Germania pentru viol. Reporterii site-ului nr. 1 din România au luat legătura cu Alina Pană care explicat cum ar sta, de fapt, lucrurile. Povestea este fabuloasă! START, popcorn!

Este război total între Alina Pană și vărul ei, Constantin Raiciu, zis Litrașu, unul dintre cei mai sângeroși interlopi din România. Deranjați de declarațiile ex-concurentei de la EXATLON, apropiații bărbatului (credem noi) au trimis pe adresa redacție noastre un e-mail. Tatal sportivei a fost, pur și simplu, făcut praf și acuzat de fapte fără greu de imaginat.

“De ce nu vă spune Alina Pană că tatăl ei este arestat în Germania, a intrat peste o femeie în casă, a violat-o și este condamnat la închisoare pe viața?”, este doar una dintre acuzațiile la adresa tatălui Alinei Pană.

“Tata furat, a evadat, dar i-a făcut autodenunț”

Reporterii CANCAN.RO au luat legătura cu multipla campioană la culturism care, fără nicio problemă, ne-a relatat care ar fi, de fapt, adevărul. A recunoscut că tatăl ei a fost condamnat, dar pentru acest lucru îl arată cu degetul pe nimeni altul decât tatăl vărului ei, Costi Litrașu. Alina Pană susține, însă, că părintele său ar urma să revină în România peste doar câteva săptămâni.

“Nu este adevărat, tata nu a violat pe nimeni. A fost denunțat de tatăl lui Raiciu Costel. Tata a furat acum 36 de ani, când m-am născut eu. A furat împreună cu tatăl lui Raiciu Costel și și-a luat el totul asupra lui. Apoi s-au înțeles să-i dea și lui tata niște bani. Tata a venit în țară după cinci ani, după ce a evadat. El a fost condamnat șapte ani.

A venit în țară în România și și-a cerut și el drepturile, nu i s-a dat nimic. Și după 20 de ani a făcut autodenunț tatăl lui Raiciu Costel. Și l-au luat pe tata și l-au arestat după 20 de ani. Tatăl meu este acum arestat, 16 ani a făcut. Este liber, dar este într-un program în care este evaluat și în două luni este acasă. Nu e problemă, nu mi-e rușine cu nimic. Eu vorbesc de mine, dar dacă vrea să-l bage pe tata, îl bag eu și pe ta-su. Or să ajungă unde le e locul!”, ne-a declarat fosta concurentă de la Exatlon.

Alina Pană, dezlănțuită: “Am sânge în mine mai mult decât cinci ca Raiciu Costel”

În continuare, Alina Pană a declarat că, sub nicio formă, nu se dezice de tatăl ei, care, potrivit propriilor spuse, a fost supranumit “regele evadărilor” în Germania. Totodată, a trimis încă o săgeată către vărul ei, Costi Litrașu.

“Nu am de ce să mă rușinez cu ceva. Nu am făcut nimic pentru bani, nu m-a f%@* în viața mea pentru bani, n-am făcut videochat, nu am făcut prostituție, nu am furat, nu am omorât. Sunt curată și nu mă întreține vreunul de 50 de ani. Nu am de ce să mă rușinez cu ceva în viața asta. Și tata ce a făcut a făcut acum 36 de ani, un singur furt împreună cu ta-su lui Costel Litrașu.

Nu a evadat nimeni din acea închisoare în istorie și tata a vrut să le arate că va fi primul om care le va sparge sistemul și asta a făcut. Tata a fost declarat ‘regele evadărilor’. Am sânge în mine mai mult decât cinci ca Raiciu Costel. Eu știu ce înseamnă să ai pe cineva la pușcărie, tata e de 16 ani. Eu îi plătesc avocatul, eu îi trimit mâncare, eu mă zbat, eu mă judec cu Germania să-i dea drumul pentru că este un om liber”, ne-a mai spus multipla campioană la culturism.

Când va fi cazul, CANCAN.RO va reveni cu noi informații. Excludem posibilitatea ca scandalul dintre părți să nu escaladeze și mai mult. Deci, toți cititorii să rămână pe poziții!