Interviul acordat, joi, de Alina Pană în exclusivitate pentru CANCAN.RO nu a rămas fără ecou. Constantin Raiciu, zis Costi Litrașu, unul dintre cei mai sângeroși interlopi din România și, totodată, vărul ex-concurentei de la EXATLON ar fi luat atitudine după gratii și și-ar fi trimis “cățeii” să o intimideze pe multipla campioană la culturism. Nici mama lui Costi Litrașu nu a lăsat garda jos. Avem declarații în exclusivitate! Un lucru este cert: scandalul a escaladat!

Călin Pană, fratele sportivei Alina Pană, a fost bătut, la sfârșitul lunii iulie 2020, de o grupare condusă chiar de vărul său, Constantin Raiciu, zis Costi Litrașu. Împreună cu alți 30 de bărbați, sângerosul interlop a pus la cale atacul mafiot din Chiajna, în timpul căruia doi bărbați – unul dintre aceștia fiind fratele ex-concurentei de la EXATLON – au fost împușcați și tăiați cu săbiile. În ciuda gravității faptei, anul trecut, în februarie, Costi Litrașu a fost eliberat de judecători, fiind pus sub control judiciar.

Constantin Raiciu nu s-a liniștit desi respira aerul libertății. La finalul săptămânii trecute a făcut, din nou, haos. Împreună cu Marius Alecu, zis Bebino, și Alexandru Stoica, alias Aticu, a făcut circ la o petrecere în Tărtășești. În scandal s-au folosit pistoale, cuțite și bastoane telescopice. Un bărbat a ajuns la spital în urma încăierării. Alina Pană nu a rămas datoare și, fără nicio limită, l-a "pulverizat" pe văruș ei, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Alina Pană, la un pas să fie lovită de mama lui Costi Litrașu!

Ex-concurenta de la EXATLON a avut, însă, de tras după declarații. Mama lui Costi Litrașu, dar și doi dintre aghiotanții lui au trecut la fapte vineri dimineață. Site-ul nr. 1 din România are informații în premieră!

CANCAN.RO: Alina, am înțeles că au avut loc niște incidente grave după ce ai acordat interviul. Poți să ne spui ce s-a întâmplat?

Alina: Este vorba de casa din Roșu, de pe strada 1 Decembrie 1918, numărul 96. Am fost și am întrebat-o pe mama lui Raiciu Costel de ce sunt amenințată pentru faptul că mi-am spus părerea, joi, public, la CANCAN cu privire la incidentele pe care vărul meu le efectuează. Și, sincer, am spus doar că nu am cunocut un om în viața mea care să și-o distrugă așa cum face el. Atâta tot. Pentru faptul că am făcut aceste afirmații am fost amenințată.

CANCAN.RO: Cine te-a amenințat?

Alina: Mama lui, mama lui Raiciu Costel. A sunat-o pe sora ei și i-a spus să-mi văd de treaba mea că ne omoară fi-su, că ne bagă la pușcărie. În primul rând cu ce să mă bage la pușcărie când nu am o amendă în viața mea? Am fost să vorbesc cu ea, la locuința de pe strada 1918. Îi zic: ce faci nașă?. Zice: intră în casă.

CANCAN.RO: E nașa ta?

Alina: Nu, dar așa îi spun de când sunt mică. Și îi zic: ți se pare normal să fiu amenințată? Fiul tău omoară lumea și vrea să bage pe alții nevinovați la pușcărie cu tentative de omor? Ți se pare normal să fiu eu amenințată? Și femeia care are 70 de ani a pus mâna pe o statuie pe care o avea în casă și ieși afară că-ți dau cu ea în cap. Ieși afară că sun la Poliție. I-am zis că e femeie de 70 de ani, stai liniștită și calmează-te că faci aici infarct. Am ieșit afară, bineînțeles. După ce am ieșit afară a venit și fratele meu și vărul meu, erau la poartă și mă întreabă ce am făcut. Și zic că am venit să o întreb de ce sunt amenințată. Ce crezi că a făcut femeia la 70 de ani? A pus mâna pe telefon și i-a sunat pe prietenii lui Costel. Cei care au luat parte când au sărit pe fratele meu de l-au împușcat și tăiat în urmă cu doi ani.

“Au scos spray-ul, ne-au dat în ochi și au fugit”

CANCAN.RO: Cine sunt aceștia?

Alina: Al lui Bălan și ăla al lui Titera. Au venit, efectiv, în plină zi, au oprit mașina, un Audi argintiu, Ilfov BBB la număr, au scos spray-ul și ne-au dat în ochi și au fugit. Una dintre victime a fost chiar fratele meu. Vreau să se rețină foarte clar. Ei sunt sub control judiciar. Nu e normal să fie lăsați în libertate. Ei caută doar să facă rău.

CANCAN.RO: Ai sunat la 112?

Alina: Bineînțeles. Le-am explicat incidentul, am dat numele lor și numărul mașinii. Și le-am spus că sunt sub control judiciar și că suntem atacați în plină stradă.

CANCAN.RO: Este pentru prima dată când fac astfel de fapte?

Alina: Din câte am înțeles, Costel fiind pe control judiciar a fost implicat într-un alt incident și a primit încă un control judiciar. Iar la Tărtășești a scos pistolul de față cu toată lumea, a tras în lustră și apoi s-a scris că a tras cu air-soft. Să se ducă autoritățile și să se uite la urma care este pe lustră și să se constate ce pistol e.

“Se cred vikingi, vor să cucerească lumea”

CANCAN.RO: Crezi că este ajutat de cineva pentru a depăși problemele cu legea?

Alina: Întrebarea asta mă depășește. Dar pe oricine întrebi de pe stradă, răspunsul este evident. Pe mine nu mă interesează cine îl ajută pe Costel. Pe mine mă deranjează că sunt afectată personal. La fel fratele, vărul meu… Pe mine asta mă interesează. Dacă vor să cucerească lumea, se cred vikingi, e strict problema lor.

CANCAN.RO: De la incidentul de la Chiajna au mai existat probleme între familia ta și cea a lui Costel Litrașu?

Alina: Nu, nu au mai existat. După acel incident am părăsit țara. Mi-a fost foarte greu să mă integrez și să lucrez. Sunt venită de câteva zile în România și mă găsesc în rahaturile lui Costel.

“Vreau să fie toți reținuți”

CANCAN.RO: Fratele tău cum se simte?

Alina: Cum să se simtă? Nu poate lua nimic cu brațul care a fost rupt în patru, cinci locuri. Are rana la cap, trebuie să fie atent să nu folosească apă caldă, să nu se lovească. Oricând poate să facă infarct.

CANCAN: Ai un mesaj pentru familia lui Litrașu după ce s-a întâmplat vineri?

Alina: Nu, nu am niciun mesaj. Dar vreau să zic atât: doresc să fie reținute caracterele precum Costel, ăsta al lui Titera care a venit și a dat cu spray în plină stradă, ăla al lui Bălan care se crede în Texas. Și vreau ca eu și familia mea să avem pace și liniște. Vreau să pot locui în România. Vreau să se facă dreptate și să se oprească și femeia aia de 70 de ani care sună să intrige lumea.