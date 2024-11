Alina Petre, șantajată și hărțuită de Bogdan Vasiliu! Vedeta a obținut un ordin de protecție împotriva soțului ei

Alina Petre este terorizată de fostul soț! Blondina a mărturisit că Bogdan Vasiliu o șantajează și o hărțuiește, motiv pentru care a depus plângere împotriva fostului director general al Clubului Sportiv Rapid. Mai mult decât atât, ea a reușit să obțină un ordin de protecție pentru 5 zile.

La finalul lunii octombrie, Bogdan Vasiliu a fost reţinut pentru luare de mită şi abuz în serviciu, potrivit informațiilor transmise de Direcția Națională Anticorupție (DNA). Fostul director al clubului CS Rapid a fost acuzat că ar fi cerut unui om de afaceri, şi el reţinut în acelaşi dosar, 200.000 de euro în schimbul unor contracte de închiriere a cantinei şi restaurantului clubului. Ulterior, Alina Petre a mărturisit că fostul soț îi ascundea foarte multe lucruri, acesta fiind și motivul divorțului.

Alina Petre și Bogdan Vasiliu s-au căsătorit în aprilie 2023, după doar două luni de relație. Cei doi au trăit o poveste frumoasă de dragoste, însă nu a durat prea mult. În luna august a acestui an, au decis să divorțeze.

Deși a pus punct căsniciei, Alina Petre a mărturisit că nu reușește să scape de fostul soț. Blondina a susținut că bărbatul o terorizează și este speriată de faptul că vineri, 22 noiembrie, fostul partener ar urma să fie pus în libertate.

„Nu mai vreau să fiu contactată, nu mai vreau să mi se trimită sute de mesaje pe email. Sunt hărțuită, șantajată emoțional, amenințată că se omoară dacă nu mă duc la el, lucruri foarte urâte. El are și un diagnostic psihiatric, mi-e frică. Mă tem, pentru că înainte ca el să fie reținut am avut parte de tot felul de lucruri destul de neplăcute pentru mine și pentru familia mea.”, a declarat Alina Petre la Știrile Antena Stars.

Ei bine, joi dimineața, 21 noiembrie, Alina Petre s-a prezentat la secția de poliție. Blondina a reușit să obțină un ordin de restricție pentru o perioadă de 5 zile. Ulterior, va fi nevoită să se adreseze instanței, potrivit sursei menționate mai sus.

„Sunt despărțită de el în fapt. (…) Nu mai vreau să am legătură cu el. L-am ajutat cât am putut. (…) Nu mai vreau să fiu șantajată emoțional. (…) Îmi spune că vine după mine, nu vreau să mă mai pândească pe străzi. Nu îl interesează, nu mai am treabă cu el. (…) A fost violent cu mine, și ăsta este motivul pentru care eu am ales să plec din casa lui și din viața lui. Nu am vrut să vorbesc despre aceste lucruri niciodată. (…) Nu vreau să dau detalii, nu sunt aici ca să îi stric imaginea, vreau să mă lase în pace să îmi văd de viața mea.”, a mai spus blondina, înainte de a obține ordinul de protecție.