Alina Petre rupe tăcerea! Adevăratul motiv pentru care a divorțat de Bogdan Vasiliu, după un an de căsnicie

După un an de căsătorie, timp în care părea că totul merge cât se poate de bine, Alina Petre și Bogdan Vasiliu au ajuns la divorț. Nimeni nu se aștepta ca relația celor doi să se destrame atât de curând, însă anunțul separării a fost deja făcut. Acum, blondina a vorbit despre motivele ce au stat în spatele despărțirii și a mărturisit deschis faptul pentru care nu a mai putut continua relația.

În luna aprilie a anului 2023, după doar două luni de relație, Bogdan Vasiliu, președintele echipei de handbal CS Rapid, s-a căsătorit cu Alina Petre, fosta noră a lui Virgil Măgureanu, fostul director al SRI. Nunta fulger a celor doi a uimit multă lumea, iar acum divorțul fulger face același lucru. Se pare că aceștia s-au pripit atunci când și-au unit destinele în mod oficial. Care sunt motivele separării?

În urmă cu o lună, Alina Petre anunța divorțul de Bogdan Vasiliu și uimea pe toată lumea. Acum, blondina a decis să vorbească despre motivele care au făcut-o să ia această decizie și despre lucrurile care nu au mers în mariajul său. Se pare că între cei doi foști parteneri nu au existat neînțelegeri sau certuri, așa cum ar putea crede unii.

Însă, în timpul căsniciei, Alina Petre a realizat că bărbatul de lângă ea a intrat în relație purtând câteva măști, care cu timpul au început să cadă ușor, ușor, dezvăluind o altă persoană. Mai mult, deși are în continuare numai cuvinte de laudă la adresa lui Bogdan Vasiliu, blondina a ajuns la concluzia că bărbatul nu a iubit-o niciodată, fapt pentru care relația nu mai avea sens.

Astfel, având în vedere aceste lucruri și admițând că poate s-a grăbit atunci când a intrat în această relație, Alina a decis să pună punct. Acum, cei doi se află în plin proces de divorț, iar acesta are loc la tribunal, căci Bogdan Vasiliu nu ar fi fost de acord cu separarea la notar.

„A fost foarte repede, am fost atenționată în sensul acesta mai ales de către colegii mei psihologi să nu fac acest pas atât de devreme, însă am fost foarte entuziasmată. (…) Am crezut foarte mult în relația asta, nu regret. (…) Am avut aroganța să cred că oamenii se pot schimba prin mine. (…) Nu am avut neînțelegeri, noi nu ne-am certat niciodată. Nu am avut niciun conflict verbal sau fizic.

Eu m-am retras. În momentul în care un om nu este autentic cu mine și încearcă să pară ceea ce nu este și în momentul în care faci promisiuni pe care nu le poți ține, când nu poți să îmi oferi ceva clar, liniștit. (…) Eu mi-am dorit să întâlnesc sufletul pereche și l-am proiectat în acest om. A venit cu o mască în viața mea și mi-aș fi dorit să îl cunosc așa cum era el, cum este el acum. Cade masca, cade ușor. (…)

Dacă el venea așa cum este acum, l-aș și iubit și așa. Dar, eu nu pot să iubesc un om care mă minte și cred că merit mult mai mult. Cu tot, cu felul în care este el, de fapt, cu relațiile lui sociale, cu problemele lui personale, cu trecutul lui, cu niște atașamente codependente față de niște persoane din trecutul lui (n.r. a mințit-o)”, a declarat Alina Petre, la Antena Stars.