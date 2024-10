Panică pentru soția lui Bogdan Vasiliu! Alina Petre așteaptă ca DNA să îi bată la ușă

Alina Petre și soțul ei trec prin momente dificile, după ce bărbatul a fost reținut de DNA. Bogdan Vasiliu este acuzat că ar fi cerut suma de 200.000 de euro unui om de afaceri, iar acum blondina se așteaptă ca DNA-ul să îi bată și ei la ușă în orice moment, așa că a făcut primele declarații despre această situație!

Deși cei doi sunt despărțiți, încă de acum două luni, soția lui Bogdan Vasiliu a comentat situația actuală prin care bărbatul trece. Separarea a început între cei doi pentru că, spune blondina, soțul ei avea secrete față de ea și o făcea să nu se simtă în siguranță.

Alina Petre este complet șocată de tot ceea ce se întâmplă și susține că nu se aștepta la așa ceva, situația fiind una cu totul nouă pentru ea. De asemenea, faptul că a simțit că niște lucruri nu erau așa cum ar trebui să fie, a făcut-o să îl părăsească pe directorul general al Clubului Sportiv Rapid.

„Eu nu am mai comunicat cu soțul meu de două luni, pentru că am decis să întrerup orice fel de comunicare, mai ales că nu am plecat în niște termeni amiabili, unul dintre motive fiind faptul că îmi ascundea foarte multe lucruri și mă simțeam în nesiguranță. Și mama mea, și toți apropiații mei mi-au sugerat de mult timp să plec pentru că existau niște lucruri care nu erau la locul lor, nici nu-mi erau explicate, și eu nu sunt obișnuită cu asemenea relații. O lipsă de comunicare cu o lipsă de franchețe, sinceritate până la urmă. Starea mea nu este bună, pentru că eu nu am trecut prin așa ceva niciodată. Eu nu am nici măcar o amenda neplătită, și nici nu primesc amenzi. Mă uit așa, ca la un film SF, mă uit la ceea ce apare și toată lumea îmi trimite și nu știu dacă poate fi adevărat.”, a declarat Alina Petre pentru Spynews.ro.