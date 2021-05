Alina Pușcaș a ajuns de urgență la spital. Ce s-a întâmplat cu prezentatoarea de la Te cunosc de undeva

Prezentatoarea show-ului Te cunosc de undeva de la Antena 1, Alina Pușcaș, a trecut prin momente de panică, după ce o alergie sezonieră s-a declașat, făcând-o pe vedetă să simtă că rămâne fără aer.

Alina nu i-a informat până acum pe fanii săi despre această problemă, dar acum se teme situația să nu se agraveze, având în vedere că a făcut deja un atac de panică din această cauză.

Mai mult, Alina Pușcaș a ținut să precizeze că nu va sta cu mâinile în sân și va apela la un medic specialist.

„Sunt într-o situație destul de nasoală cu alergiile. Nu plâng. Așa este reacția, destul de agresivă. În concluzie, merg chiar acum la alergolog pentru că s-a agravat mult în ultima perioadă.

M-am ales cu aceste reacții alergice prin 2018, 2019, dar au debutat cu strănuturi, ceva destul de banal. Până în momentul de față au tot crescut în intensitate. Aseară am trăit cam cea mai gravă formă a alergiei de până acum.

În timp ce veneam în mașină cu copiii de la grădiniță mi s-a blocat respirația, am făcut tahicardie instant, mi s-au umflat tâmplele, nasul, nu mai vedeam bine în fața ochilor. Astfel, am avut parte și de primul meu atac de panică”, , le-a spus cu lacrimi în ochi Alina Pușcaș fanilor pe Instagram.

În martie s-a accidentat la schi

O vacanță la munte avea să se transforme într-un coșmar pentru Alina Pușcaș. Prezentatoarea TV s-a accidentat grav la schi și a avut nevoie de ajutorul medicilor.

Vedeta a pierdut controlul pe o pârtie care era parțial acoperită cu gheață. Prezentatoarea TV a avut parte de o căzătură zdravănă și a ajuns pe mâna medicilor. Genunchiul ei a avut cel mai mult de suferit în urma ”aventurii” din Sinaia.

„Am plecat la Sinaia și am ajuns la cota 2000, unde era absolut superb. Părea să fie zăpadă, dar de fapt era foarte multă gheață, pentru că totul lucea. A fost pentru prima oară când am îndrăznit să schiez pe gheață.

Pe a doua pârtie pe care am dat-o am și căzut în genunchi și am lovit cu genunchii gheața. A fost prima oară când m-am lovit rău de tot. La un moment dat în Elveția am căzut într-o prăpastie, dar atunci nu am pățit nimic de genul ăsta ligamente, genunchi”, spunea atunci, Alina Pușcaș la Antena Stars.

