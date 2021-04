Alina Pușcaș arată senzațional în costum de baie la aproape 2 ani de când a născut-o pe Iris. Prezentatoarea și soțul ei, vacanță de lux în Dubai | FOTO

Alina Pușcaș și Mihai Stoenescu și-au programat o vacanță de lux în Dubai, împreună cu cei trei copii pe care îi au împreună. Deși micuța Iris nu a împlinit doi ani de când a venit pe lume, mama ei celebră și-a revenit spectaculos. Prezentatoarea a publicat câteva imagini în care apare în costum de baie, iar trupul său este fără imperfecțiuni.

Alina Pușcaș arată senzațional în costum de baie la aproape 2 ani de când a născut-o pe Iris

În vârstă de 35 de ani, moderatoarea emisiunii “Te cunosc de undeva!” nu s-a distrat în concediu doar în compania soțului și a copiilor! Alături i-a fost sora, Alexandra Pușcaș, o prietenă, dar și partenerul acesteia, după cum puteți observa în galeria foto a articolului.

Când nu s-a bronzat pe superbele plaje din Dubai, Alina Pușcaș și-a luat gașca mare, a închiriat un iaht și s-au bucurat de soare, șampanie fină și o priveliște pe care o va păstra pentru totdeauna în amintirile sale. Într-una dintre zilele toride, diva a purtat un costum de baie cu o croială sexy și s-a lăsat fotografiată într-o poziție interesantă, după cum se vede în imaginea din dreapta a colajului de mai jos.

Prezentatoarea a devenit mămică pentru a treia oară pe 3 august 2019, iar micuța Iris a venit pe lume în urma unei operații de cezariană.

“Operația a fost excelentă, deși îmi era foarte teamă, fiind la a treia cezariană. Nu am avut deloc durere post operație, nu am cerut calmante pentru că nu am avut de ce, lucru care m-a uimit, recunosc. Iris s-a născut cu aceeași greutate pe care au avut-o la naștere Alex și Melissa, adică 2,800 kilograme, este foarte bine”, a declarat la acea vreme vedeta, relatează spynews.ro.

Alina Pușcaș și Mihai Stoenescu, mai au o fată și un băiat: Melissa și Alexandru. Actrița i-a dăruit primul copil soțului ei în august 2015 și tot în acea perioadă, ei s-au mutat împreună. Alina Pușcaș s-a căsătorit cu medicul stomatolog Mihai Stoenescu vara lui 2017.

