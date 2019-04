Alina Pușcaș a dezvăluit sexul celui de-al treilea copil. Când naște vedeta de la Antena 1: “A fost o sarcină dificilă”

Însărcinată în semestrul al doilea, Alina Pușcaș a dezvăluit sexul bebelușului pe care îl poartă în pântece. Vedeta de la Antena 1 a vorbit despre numele celui de-al treilea copil pe care i-l va dărui soțului ei, Mihai Stoenescu, dar și despre când va fi momentul în care îl va strânge pentru prima dată în brațe.

Alina Pușcaș a dezvăluit sexul celui de-al treilea copil.

În vârstă de 33 de ani, Alina Pușcaș va deveni din nou mămică de fetiță și… în niciun caz nu are de gând ca micuța prințesă să poarte numele Maria, după cum a afirmat în cadrul unui interviu acordat la Antena 1. Ea și partenerul său de viață mai au o fiică și un fiu. Surioara cea mică a Melissei Antonia și a lui Alexandru se va naște sub semnul zodiacal al Leului.

“Sunt însărcinată a treia oară, va fi și ultima. Nu mai am voie, pentru că am făcut Cezariană de la prima, deci, este ultima șansă. Mihai ar fi vrut să avem gemeni, dar nu ne-a ieșit (…). Este fetiță! E distrus Mihai! Glumesc, e distrus la modul că el visa să facă o ceată de băieți, nu să fie dominat de fete, acolo, în casă.

Și-acum vom fi eu – Scorpion, Melisa – Scorpion, fata asta – Leoaică. Nu știm ce nume are, de-asta i-am zis doar «fata». Nu am nume, aștept propuneri (…). A fost o sarcină dificilă de la început. De fapt, primele două luni, decembrie și ianuarie, în care m-am simțit foarte rău, tot ce nu am simțit la celelalte două sarcini am avut acum! Din februarie însă, mi-a trecut ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic”, a mărturisit viitoarea mămică în cadrul Observatorului de la Antena 1.

În timpul declarațiilor, Alina Pușcaș a spus că încă merge pe platourile de filmare ale serialului “Fructul oprit”, unde joacă rolul Silviei Lăzărescu. Iar mâine are loc lansarea oficială a unui proiect de suflet care îi aparține.